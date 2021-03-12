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  • Глеб: «В БАТЭ в перерыве товарищеского матча Гончаренко кинул в игроков здоровый полный чайник. Эмоции, хотел зарядить нас»

Глеб: «В БАТЭ в перерыве товарищеского матча Гончаренко кинул в игроков здоровый полный чайник. Эмоции, хотел зарядить нас»

12 марта 2021, 19:53
4

Бывший полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал «Голу», как Виктор Гончаренко, нынешний тренер ЦСКА, взаимодействовал с игроками. Во время одного из матчей тренер бросил в футболистов чайник.

«Не скажу, что Гончаренко диктатор. Просто требовательный. И своими поступками передавал это ребятам. Благодаря этому БАТЭ многого добился. Такой воспитательный момент. Когда я играл в «Штутгарте», Феликс Магат поступал еще жестче. Все были на него злые. Потом понимали, что все это он делал для нас. Так же, как и Михалыч. Требовал и верил, что надо максимально выжимать потенциал.

Помню, были на сборах в Испании и играли против третьей или четвертой лиги. Горели после первого тайма. Заходит в раздевалку Михалыч – злой. Мы сидим. Была такая бадья, как здоровый чайник. Михалыч хотел его поднять, а чайник был полный. И кинул в нас, тот полетел. Эмоции, хотел зарядить, что так нельзя, чтобы мы не думали, что это просто товарняк», – сказал Глеб.

  • Гончаренко возглавил БАТЭ в 2007 году, в 30 лет.
  • С командой он 6 раз брал чемпионат Белоруссии.
  • В России Гончаренко выиграл Суперкубок с ЦСКА в 2018 году.

Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Белоруссия. Высшая лига ЦСКА Глеб Александр
Комментарии (4)
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Снег
1615571443
Кони! Вы все ещё рискуете жизнями. Может, пора сменить конюшню?...
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ruded
1615571818
в штаны походу наложил, метальщик чайников... и до сих пор в них.
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DOCTOR PENALTY
1615573490
А в ЦСКА он бросил в игроков целый самовар, потом месяц в Минске прятался на всякий случай.)
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Hektor 84
1615882624
Глеб ну договаривай уже! Чайник полетел в обратном направлении))
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