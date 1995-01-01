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    Глеб: «В БАТЭ в перерыве товарищеского матча Гончаренко кинул в игроков здоровый полный чайник. Эмоции, хотел зарядить нас»

    Бывший полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал «Голу», как Виктор Гончаренко, нынешний тренер ЦСКА, взаимодействовал с игроками. Во время одного из матчей тренер бросил в футболистов чайник.

    «Не скажу, что Гончаренко диктатор. Просто требовательный. И своими поступками передавал это ребятам. Благодаря этому БАТЭ многого добился. Такой воспитательный момент. Когда я играл в «Штутгарте», Феликс Магат поступал еще жестче. Все были на него злые. Потом понимали, что все это он делал для нас. Так же, как и Михалыч. Требовал и верил, что надо максимально выжимать потенциал.

    Помню, были на сборах в Испании и играли против третьей или четвертой лиги. Горели после первого тайма. Заходит в раздевалку Михалыч – злой. Мы сидим. Была такая бадья, как здоровый чайник. Михалыч хотел его поднять, а чайник был полный. И кинул в нас, тот полетел. Эмоции, хотел зарядить, что так нельзя, чтобы мы не думали, что это просто товарняк», – сказал Глеб.

    • Гончаренко возглавил БАТЭ в 2007 году, в 30 лет.
    • С командой он 6 раз брал чемпионат Белоруссии.
    • В России Гончаренко выиграл Суперкубок с ЦСКА в 2018 году.

    Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке

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    Источник: «Гол»

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +20398

      DOCTOR PENALTY 14 минут назад

      А в ЦСКА он бросил в игроков целый самовар, потом месяц в Минске прятался на всякий случай.)

      0
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      Рейтинг: +23174

      пьяныйхоровод 26 минут назад

      Это было ненавязчивое предложение попить чайку .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      ruded 42 минуты назад

      в штаны походу наложил, метальщик чайников... и до сих пор в них.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      Снег 48 минут назад

      Кони! Вы все ещё рискуете жизнями. Может, пора сменить конюшню?...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11127

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А кто-то на Тедеско баллоны катит ))

      2
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      Рейтинг: -1431

      Аденн 1 час назад

      вью о БАТЭ, а стыдно за поганый бЗенит.

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