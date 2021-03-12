Глеб: «В БАТЭ в перерыве товарищеского матча Гончаренко кинул в игроков здоровый полный чайник. Эмоции, хотел зарядить нас»

Бывший полузащитник БАТЭ Александр Глеб рассказал «Голу», как Виктор Гончаренко, нынешний тренер ЦСКА, взаимодействовал с игроками. Во время одного из матчей тренер бросил в футболистов чайник.

«Не скажу, что Гончаренко диктатор. Просто требовательный. И своими поступками передавал это ребятам. Благодаря этому БАТЭ многого добился. Такой воспитательный момент. Когда я играл в «Штутгарте», Феликс Магат поступал еще жестче. Все были на него злые. Потом понимали, что все это он делал для нас. Так же, как и Михалыч. Требовал и верил, что надо максимально выжимать потенциал.

Помню, были на сборах в Испании и играли против третьей или четвертой лиги. Горели после первого тайма. Заходит в раздевалку Михалыч – злой. Мы сидим. Была такая бадья, как здоровый чайник. Михалыч хотел его поднять, а чайник был полный. И кинул в нас, тот полетел. Эмоции, хотел зарядить, что так нельзя, чтобы мы не думали, что это просто товарняк», – сказал Глеб.

Гончаренко возглавил БАТЭ в 2007 году, в 30 лет.

С командой он 6 раз брал чемпионат Белоруссии.

В России Гончаренко выиграл Суперкубок с ЦСКА в 2018 году.

Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке