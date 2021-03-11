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  • Фетисов: «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Нас интересует мотивировочная часть решения ЭСК»

Фетисов: «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Нас интересует мотивировочная часть решения ЭСК»

11 марта 2021, 23:23
6

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на ответ службы коммуникаций РФС на обращение московского клуба.

  • «Спартак» обратился с просьбой объяснить отмену желтой карточки полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.
  • Также клуб поинтересовался, почему было оставлено в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго.
  • В ответе РФС указано, что соответствующие решения были приняты на основании выводов экспертно-судейской комиссии.

«Футбольный клуб «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение.

Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений. Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены жeлтой карточки Фомина», – сказал Фетисов.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (6)
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JTherry
1615496447
было бы очень интересно узнать ответ от ЭСК: судья накосячил с картой Фомину и какое понесет наказание за это? ведь во время матча все видели, что Фомин сбил игрока Тамбова с нарушением правил... и почему в случае с Фоминым отмена карты последовала, а в случае с Жиго - нет? почему для футболистов разных команд разные стандарты при фиксации нарушений и при их отмене? то, что в "ЭСК - квалифицированные судьи")) верится с трудом, особенно, после фотошопа с "рукавом Мозеса"...
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JTherry
1615497096
что-то рано в РФС приняли для себя закон о "нечаянной коррупции", его даже в Госдуре еще не приняли в окончательном чтении...)
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efrosiniyabujn
1615500897
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Nevsky_RU
1615529535
Ну так снимайтесь уже наконец-то)) меньше нытья и скандалов будет. Спартак как Бузова и Саша Шпак - любой PR это PR, надо же как то напоминать о себе россиянам)) если игрой и результатами на получается, то поныть и поскандалить тоже вариант, такова походу свинная логика)
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general.lizyukov
1615532469
Простите, вы там в Спартаке не акуели окончательно? Может, к вам на ковёр являться теперь, по свистку? Карточку не отменили, оснований нет. Всё. Теперь ещё каждый клуб вместо игры на поле начнёт требовать объяснений. Сами верещали, что у судьи есть право на ошибку.
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