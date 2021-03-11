Фетисов: «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Нас интересует мотивировочная часть решения ЭСК»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на ответ службы коммуникаций РФС на обращение московского клуба.

«Спартак» обратился с просьбой объяснить отмену желтой карточки полузащитника «Динамо» Даниила Фомина .

. Также клуб поинтересовался, почему было оставлено в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго .

. В ответе РФС указано, что соответствующие решения были приняты на основании выводов экспертно-судейской комиссии.

«Футбольный клуб «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение.

Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений. Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены жeлтой карточки Фомина», – сказал Фетисов.