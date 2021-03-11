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    Фетисов: «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Нас интересует мотивировочная часть решения ЭСК»

    Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на ответ службы коммуникаций РФС на обращение московского клуба.

    • «Спартак» обратился с просьбой объяснить отмену желтой карточки полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.
    • Также клуб поинтересовался, почему было оставлено в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго.
    • В ответе РФС указано, что соответствующие решения были приняты на основании выводов экспертно-судейской комиссии.

    «Футбольный клуб «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение.

    Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений. Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены жeлтой карточки Фомина», – сказал Фетисов.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    11.03.2021 23:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11943

      JTherry 57 минут назад

      что-то рано в РФС приняли для себя закон о "нечаянной коррупции", его даже в Госдуре еще не приняли в окончательном чтении...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11943

      JTherry 1 час назад

      было бы очень интересно узнать ответ от ЭСК: судья накосячил с картой Фомину и какое понесет наказание за это? ведь во время матча все видели, что Фомин сбил игрока Тамбова с нарушением правил... и почему в случае с Фоминым отмена карты последовала, а в случае с Жиго - нет? почему для футболистов разных команд разные стандарты при фиксации нарушений и при их отмене? то, что в "ЭСК - квалифицированные судьи")) верится с трудом, особенно, после фотошопа с "рукавом Мозеса"...

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      Рейтинг: +7894

      NewLife > JTherry 26 минут назад

      Не удивлюсь, если появится фотошоп, на котором Жиго разрывает пополам соперника и случайно оказавшегося рядом судью.

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