Фетисов: «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Нас интересует мотивировочная часть решения ЭСК»

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов отреагировал на ответ службы коммуникаций РФС на обращение московского клуба.
- «Спартак» обратился с просьбой объяснить отмену желтой карточки полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.
- Также клуб поинтересовался, почему было оставлено в силе предупреждение защитника Самуэля Жиго.
- В ответе РФС указано, что соответствующие решения были приняты на основании выводов экспертно-судейской комиссии.
«Футбольный клуб «Спартак» не удовлетворен ответом РФС. Если, конечно, это был ответ на наше обращение.
Нам прекрасно известны роли КДК и ЭСК в процедуре принятия решений. Нас же интересует мотивировочная часть решения ЭСК, особенно в части отмены жeлтой карточки Фомина», – сказал Фетисов.
Источник: «Р-Спорт»