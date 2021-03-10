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    Капелло: «Месси – феномен. Он делает все на скорости, немыслимой для других»

    Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

    «Лео, которого мы видели сегодня – это феномен, которого остановили Навас и Маркиньос.

    Месси – особенный. Он в очередной раз доказал, что у него есть то, чего нет у других игроков, и он абсолютный гений.

    Золотой мяч выигрывают другие футболисты, как Роналду, но Месси – гений, потому что делает все качественно и на скорости, которая немыслима для других. Он работает ногами так, как другие работают руками.

    Сегодня я увидел великого Месси и прекрасную «Барселону». К ним вернулась мотивация», – цитирует Капелло Corriere dello Sport.

    • В июне Месси может стать свободным агентом.
    • В текущем сезоне форвард забил 25 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere dello Sport

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +153

      BlackMurderDeco 1 час назад

      Он как года два валенок)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4814

      dinar7777dinar > BlackMurderDeco 9 минут назад

      ты про себя чтоль?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2001

      Валерий2705 1 час назад

      Я чего то видимо не заметил. Видел Путалону отлетевшую в одну калитку от ПСЖ.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +4814

      dinar7777dinar > Валерий2705 9 минут назад

      дебилушка опять вещаешь тут свои дырявые комментики ! Глорик !

      0
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      Рейтинг: +2313

      FENIX-SL 1 час назад

      решил о себе напомнить дядя
      уже надоело про это все слушать
      для кого кто лучше

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