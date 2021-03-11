Капелло: «Месси – феномен. Он делает все на скорости, немыслимой для других»

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Лео, которого мы видели сегодня – это феномен, которого остановили Навас и Маркиньос.

Месси – особенный. Он в очередной раз доказал, что у него есть то, чего нет у других игроков, и он абсолютный гений.

Золотой мяч выигрывают другие футболисты, как Роналду, но Месси – гений, потому что делает все качественно и на скорости, которая немыслима для других. Он работает ногами так, как другие работают руками.

Сегодня я увидел великого Месси и прекрасную «Барселону». К ним вернулась мотивация», – цитирует Капелло Corriere dello Sport.