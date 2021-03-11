Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Капелло: «Месси – феномен. Он делает все на скорости, немыслимой для других»

Капелло: «Месси – феномен. Он делает все на скорости, немыслимой для других»

11 марта 2021, 18:09
6

Бывший тренер «Реала» Фабио Капелло прокомментировал игру нападающего Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).

«Лео, которого мы видели сегодня – это феномен, которого остановили Навас и Маркиньос.

Месси – особенный. Он в очередной раз доказал, что у него есть то, чего нет у других игроков, и он абсолютный гений.

Золотой мяч выигрывают другие футболисты, как Роналду, но Месси – гений, потому что делает все качественно и на скорости, которая немыслима для других. Он работает ногами так, как другие работают руками.

Сегодня я увидел великого Месси и прекрасную «Барселону». К ним вернулась мотивация», – цитирует Капелло Corriere dello Sport.

  • В июне Месси может стать свободным агентом.
  • В текущем сезоне форвард забил 25 голов и сделал 11 ассистов в 35 матчах.

Источник: Corriere dello Sport
Лига чемпионов Барселона Месси Лионель Капелло Фабио
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Валерий2705
1615477435
Я чего то видимо не заметил. Видел Путалону отлетевшую в одну калитку от ПСЖ.
Ответить
BlackMurderDeco
1615478657
Он как года два валенок)
Ответить
general.lizyukov
1615492440
Месси и скорость? Возможно, лет пят назад. Устал Лео, видно же.
Ответить
Главные новости
Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»
14:32
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
13:57
9
«Сочи» ответил на улучшенное предложение «Спартака» по Дегтеву
13:50
2
Новый гендиректор «Ростова» назвал причину увольнения Рыскина
13:39
3
Губерниев тремя словами описал Талалаева
13:09
11
«Краснодар» близок к покупке уругвайского защитника
12:57
У Альвареса остался единственный вариант для перехода из «Атлетико» в «Барселону»
12:43
1
Бубнов предостерег Мостового: «Ни в коем случае ему этого делать нельзя»
12:25
7
Сафонов – один из худших игроков «ПСЖ» в матче с «Лиллем» по версии L’Equipe
12:19
4
Гендиректор «Ростова» объяснил финансовые проблемы клуба
11:50
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
14:06
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
Вчера, 13:40
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
Вчера, 12:59
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+