«Ювентус» и «Милан» интересуются Хвичей. Его просмотрят на матче Грузия – Испания

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
По информации Tuttomercatoweb, 20-летним грузином интересуются «Ювентус» и «Милан». Сообщается, что скауты этих клубов просмотрят игрока на матче отборочного турнира к ЧМ-2022 Грузия – Испания, который состоится 28 марта.
За футболистом также следит дортмундская «Боруссия», которая рассмотрит возможный трансфер Хвичи в ближайшие недели.
- По информации «СЭ», «Рубин» готов продать Хвичу за 15 миллионов
- В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах РПЛ.
- Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.
Источник: Tuttomercatoweb