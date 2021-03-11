«Ювентус» и «Милан» интересуются Хвичей. Его просмотрят на матче Грузия – Испания

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации Tuttomercatoweb, 20-летним грузином интересуются «Ювентус» и «Милан». Сообщается, что скауты этих клубов просмотрят игрока на матче отборочного турнира к ЧМ-2022 Грузия – Испания, который состоится 28 марта.

За футболистом также следит дортмундская «Боруссия», которая рассмотрит возможный трансфер Хвичи в ближайшие недели.