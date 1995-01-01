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    «Ювентус» и «Милан» интересуются Хвичей. Его просмотрят на матче Грузия – Испания

    Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

    По информации Tuttomercatoweb, 20-летним грузином интересуются «Ювентус» и «Милан». Сообщается, что скауты этих клубов просмотрят игрока на матче отборочного турнира к ЧМ-2022 ГрузияИспания, который состоится 28 марта.

    За футболистом также следит дортмундская «Боруссия», которая рассмотрит возможный трансфер Хвичи в ближайшие недели.

    • По информации «СЭ», «Рубин» готов продать Хвичу за 15 миллионов
    • В этом сезоне Хвича забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 18 матчах РПЛ.
    • Рыночная стоимость Кварацхелии – 10 миллионов евро.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    Сегодня, 16:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +255

      Саладин 9 минут назад

      Продайте подороже. Пусть даун кик объяснит, как он столько бабла проеё, пока Палыча сливал....

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