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    AS: Мбаппе хочет зарабатывать в «ПСЖ» 35 миллионов. Столько же получает Неймар

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул руководству клуба свои требования по новому контракту.

    По информации AS, Мбаппе просит контракт с годовой зарплатой 35 миллионов евро. Столько же в парижском клубе зарабатывает бразилец Неймар.

    Сообщается, что «ПСЖ» склоняется к продаже Мбаппе этим летом (за год до истечения контракта) и вряд ли удовлетворит его финансовые требования. Парижане намерены выручить за 22-летнего форварда не менее 200 миллионов евро.

    Главным претендентом на француза является «Реал». На Мбаппе также претендует «Ливерпуль», который попытается заполучить игрока в случае ухода Мохамеда Салаха.

    • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч, забил 23 гола и сделал девять ассистов.
    • Рыночная стоимость француза – 180 миллионов евро.

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    Источник: AS

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