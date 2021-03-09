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  • AS: Мбаппе хочет зарабатывать в «ПСЖ» 35 миллионов. Столько же получает Неймар

AS: Мбаппе хочет зарабатывать в «ПСЖ» 35 миллионов. Столько же получает Неймар

9 марта 2021, 11:42
1

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул руководству клуба свои требования по новому контракту.

По информации AS, Мбаппе просит контракт с годовой зарплатой 35 миллионов евро. Столько же в парижском клубе зарабатывает бразилец Неймар.

Сообщается, что «ПСЖ» склоняется к продаже Мбаппе этим летом (за год до истечения контракта) и вряд ли удовлетворит его финансовые требования. Парижане намерены выручить за 22-летнего форварда не менее 200 миллионов евро.

Главным претендентом на француза является «Реал». На Мбаппе также претендует «Ливерпуль», который попытается заполучить игрока в случае ухода Мохамеда Салаха.

  • В текущем сезоне Мбаппе провел за «ПСЖ» 31 матч, забил 23 гола и сделал девять ассистов.
  • Рыночная стоимость француза – 180 миллионов евро.

Источник: AS
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар Мбаппе Килиан
Комментарии (1)
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Hektor 84
1615457644
Такие огромные зарплаты ведут футбол в тупик. Необходим потолок зарплат!
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