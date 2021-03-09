AS: Мбаппе хочет зарабатывать в «ПСЖ» 35 миллионов. Столько же получает Неймар

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе выдвинул руководству клуба свои требования по новому контракту.

По информации AS, Мбаппе просит контракт с годовой зарплатой 35 миллионов евро. Столько же в парижском клубе зарабатывает бразилец Неймар.

Сообщается, что «ПСЖ» склоняется к продаже Мбаппе этим летом (за год до истечения контракта) и вряд ли удовлетворит его финансовые требования. Парижане намерены выручить за 22-летнего форварда не менее 200 миллионов евро.

Главным претендентом на француза является «Реал». На Мбаппе также претендует «Ливерпуль», который попытается заполучить игрока в случае ухода Мохамеда Салаха.