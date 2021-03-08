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    Азмун – об 1:2 с «Рубином»: «Создали очень много моментов. У соперника таких эпизодов почти не было»

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал причины поражения в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

    — Что сегодня произошло?

    — Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было.

    Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.

    — Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?

    — Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше.

    • Азмун в матче с «Рубином» забил 12-й мяч в текущем сезоне РПЛ и вышел чистое на первое место в списке бомбардиров.
    • «Зенит» при Семаке ни разу не отобрал очки у команд Слуцкого.
    • Петербуржцы еще не выигрывали в официальных матчах в 2021 году.

    Семак – о судействе в матче с «Рубином»: «Сегодня опять неоднозначное решение»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5552

      nik55 14 минут назад

      меньше думай о бздюбе

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      Рейтинг: +7420

      ivany4 27 минут назад

      Выигрывает тот кто больше забивает, а не создает.

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      Рейтинг: +6445

      Alekxei Z. 47 минут назад

      Парень меньше слов, реализуй хоть половину и три очка ваши.

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      Рейтинг: +3790

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Это все слова. Счет и результаты - в турнирной таблице. Надо было бить по воротам, а не титьки мять перед штрафной с автобусом

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      Рейтинг: +2334

      Fusballer > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Там не титьки мяли, а кое-что другое. И болельщикам демонстрируют потом.

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