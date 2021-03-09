Азмун – об 1:2 с «Рубином»: «Создали очень много моментов. У соперника таких эпизодов почти не было»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун назвал причины поражения в матче 21-го тура РПЛ с «Рубином» (1:2).

— Что сегодня произошло?

— Самый неудачный день, который можно было бы себе только представить. Создали очень много моментов, и где-то не повезло, где-то не получилось реализовать. У соперника же таких эпизодов почти не было.

Будем продолжать работать, стараться улучшать свою игру.

— Вы рады забитому мячу или поражение не позволяет это делать?

— Это поражение не должно позволять считать себя слабым. Должны сделать правильные выводы, извлечь уроки. У нас хорошие игроки высокого уровня, мы должны работать и становиться лучше.

Азмун в матче с «Рубином» забил 12-й мяч в текущем сезоне РПЛ и вышел чистое на первое место в списке бомбардиров.

«Зенит» при Семаке ни разу не отобрал очки у команд Слуцкого .

ни разу не отобрал очки у команд . Петербуржцы еще не выигрывали в официальных матчах в 2021 году.

Семак – о судействе в матче с «Рубином»: «Сегодня опять неоднозначное решение»