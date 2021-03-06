Гончаренко: «Победа над «Ахматом» заслуженная. Не давали сопернику развернуться»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 21-го тура РПЛ против «Ахмата».

Москвичи дома победили со счетом 2:0.

Отставание от лидирующего «Зенита» сократилось до двух очков.

«Победа заслуженная. Очень хорошо оборонялись, не давали сопернику развернуться. 2:0 – это очень хороший для нас результат. Важно было одержать победу после поражения. Надо продолжать путь наверх.

Помазун сыграл в тех моментах, где надо было сыграть. Руководил защитой, сыграл на ноль, проявил уверенность. Рондона мы должны ещe лучше использовать. Учитывая его качество, надо до конца понять, как ему доставлять мяч, чего от него ожидать. Рондон стал лучше двигаться, попадать в нужные моменты. Цепляется за мяч во всех нужных эпизодах, а гол плюс пас – то, что нужно от нападающего.

Ахметов много пропустил, но провeл весь сбор в общей группе. Физически готов хорошо, технически никогда не было проблем. Он понимает, что ему нужно делать. Для опорника хотелось бы, чтобы у него больший кругозор. Но учитывая, что нет Дзагоева и Облякова, это важная фигура в центре поля. По травмированным мы посмотрим. Но есть вероятность, что к следующему матчу кто-то вернeтся», – сказал Гончаренко.