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  • РПЛ. Голы Рондона и Влашича принесли ЦСКА победу над «Ахматом»

РПЛ. Голы Рондона и Влашича принесли ЦСКА победу над «Ахматом»

6 марта 2021, 15:56
18

В матче 21-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.

По голу в составе московской команды забили Хосе Саломон Рондон и Никола Влашич.

Набрав три очка, ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Зенита» до двух баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рондон (с пенальти), 38; 2:0 – Влашич, 52.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Васин, Фернандес, Зайнутдинов, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 71), Ахметов, Влашич, Эджуке (Тикнизян, 71), Рондон (Чалов, 79).

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Нижич, Ненахов (Садулаев, 81), Быстров (Полярус, 46), Швец, Харин, Бериша (Ильин, 46), Исмаэл (Янку, 69), Мелкадзе (Адуев, 69), Богосовац.

Предупреждения: Фернандес, 27; Тикнизян, 90+1 – Богосовац, 21; Бериша, 35; Шелия, 52; Ненахов, 67; Швец, 80.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ахмат
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1615035509
Дежурная победа и у Ахмата тактика что-ли такая валяться весь матч на поле и выпрашивать желтые и Чалов бревно, картофельный в разы лучше и презерватива с дебютом
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Dr.Metal
1615035571
Рондон понравился. ЦСКА с победой!
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vladimir-7
1615035691
Очень нужная победа ЦСКА, всех армейских и сочувствующих болельщиков поздравляю!!!
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prtcs
1615036304
Молодцы!
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кто там
1615036824
Ну что сказать. С победой! Рондона с первым оф мячем за ЦСКА. Помазуна с сухарём. Влашича с важным для него голом. Васина что не накосячил. Чалова что лишний раз показал что он бревно и то что оценивать потенциал и какой кому клуб подходит - это не Гинера работа, а то только в мю он чалова продаст, смешно. И жаль что гений гончаренко работает только на команды такого уровня. Ещё раз с победой.
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mamba9090909
1615038085
Игра была не айс. Ударов по воротам мало. Влашич опять промазал. Гол его красивый, но пас ему был из офсайда. Игрок Ахмата лежал - судья игру не остановил. Аналогичная ситуация в штрафной ЦСКА - свисток последовал мгновенно. А вообще ЦСКА играл лучше. С победой!
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ruded
1615038651
качественная победа.
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De_Frenki
1615041586
РАНДОН КОНЕЧНО СКАЛА.ЗДОРОВЫЙ МУЖИК ППЦ.ЧАЛОВ КАК РЕБЕНОК РЯДОМ С НИМ
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Рубинище
1615042246
Коняг с победой. Рондона как не хватало им. Побороться, скинуть под удар Влашичу-это не Чалов. да и сам он не промах-очень качественное усиление, для РПЛ топ просто . Но в игре нужно прибавлять, особенно в обороне.
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сштык
1615048188
Влашич как всегда забил, красно-синих с отличным результатом!
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