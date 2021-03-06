РПЛ. Голы Рондона и Влашича принесли ЦСКА победу над «Ахматом»

В матче 21-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.

По голу в составе московской команды забили Хосе Саломон Рондон и Никола Влашич.

Набрав три очка, ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Зенита» до двух баллов.

Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Рондон (с пенальти), 38; 2:0 – Влашич, 52.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Васин, Фернандес, Зайнутдинов, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 71), Ахметов, Влашич, Эджуке (Тикнизян, 71), Рондон (Чалов, 79).

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Нижич, Ненахов (Садулаев, 81), Быстров (Полярус, 46), Швец, Харин, Бериша (Ильин, 46), Исмаэл (Янку, 69), Мелкадзе (Адуев, 69), Богосовац.

Предупреждения: Фернандес, 27; Тикнизян, 90+1 – Богосовац, 21; Бериша, 35; Шелия, 52; Ненахов, 67; Швец, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ