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    РПЛ. Голы Рондона и Влашича принесли ЦСКА победу над «Ахматом»

    В матче 21-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле обыграл «Ахмат» со счетом 2:0.

    По голу в составе московской команды забили Хосе Саломон Рондон и Никола Влашич.

    Набрав три очка, ЦСКА сократил отставание от лидирующего «Зенита» до двух баллов.

    Чемпионат России. РПЛ. 21-й тур

    ЦСКА (Москва) – Ахмат (Грозный) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рондон (с пенальти), 38; 2:0 – Влашич, 52.

    ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Васин, Фернандес, Зайнутдинов, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 71), Ахметов, Влашич, Эджуке (Тикнизян, 71), Рондон (Чалов, 79).

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Нижич, Ненахов (Садулаев, 81), Быстров (Полярус, 46), Швец, Харин, Бериша (Ильин, 46), Исмаэл (Янку, 69), Мелкадзе (Адуев, 69), Богосовац.

    Предупреждения: Фернандес, 27; Тикнизян, 90+1 – Богосовац, 21; Бериша, 35; Шелия, 52; Ненахов, 67; Швец, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:56
    Комментарии22
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      Рейтинг: +55

      сштык 3 часа назад

      Влашич как всегда забил, красно-синих с отличным результатом!

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      Рейтинг: +14283

      derrik2000 4 часа назад

      А матчик-то так себе...
      Никудышний...
      Выделю классные действия в атаке Влашича и его прекрасный гол и выделю Рондона.: очень нужен в нападении, глядя уже который матч на бестолковость Эджуке.

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      Рейтинг: +378

      De_Frenki 5 часов назад

      ГАИЧ ЗАБИЛ ****)

      0
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      Рейтинг: +5680

      Рубинище 5 часов назад

      Коняг с победой. Рондона как не хватало им. Побороться, скинуть под удар Влашичу-это не Чалов. да и сам он не промах-очень качественное усиление, для РПЛ топ просто . Но в игре нужно прибавлять, особенно в обороне.

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      Рейтинг: +331

      Rainmaker > Рубинище 5 часов назад

      Спасибо на добром слове :)

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      Рейтинг: +378

      De_Frenki 5 часов назад

      РАНДОН КОНЕЧНО СКАЛА.ЗДОРОВЫЙ МУЖИК ППЦ.ЧАЛОВ КАК РЕБЕНОК РЯДОМ С НИМ

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      Рейтинг: +331

      Rainmaker > De_Frenki 5 часов назад

      Как Здоровый как Скала Крис Рок :)

      0
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      Рейтинг: +1149

      ruded 6 часов назад

      качественная победа.

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      Рейтинг: +4345

      mamba9090909 6 часов назад

      Игра была не айс. Ударов по воротам мало. Влашич опять промазал. Гол его красивый, но пас ему был из офсайда. Игрок Ахмата лежал - судья игру не остановил. Аналогичная ситуация в штрафной ЦСКА - свисток последовал мгновенно. А вообще ЦСКА играл лучше. С победой!

      3
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      Рейтинг: +1030

      кто там 7 часов назад

      Ну что сказать.
      С победой!
      Рондона с первым оф мячем за ЦСКА.
      Помазуна с сухарём.
      Влашича с важным для него голом.
      Васина что не накосячил.
      Чалова что лишний раз показал что он бревно и то что оценивать потенциал и какой кому клуб подходит - это не Гинера работа, а то только в мю он чалова продаст, смешно.
      И жаль что гений гончаренко работает только на команды такого уровня.
      Ещё раз с победой.

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      Рейтинг: +5321

      житель СПб > кто там 6 часов назад

      В целом согласен, ЦСКА - поздравляю!, но - "гений Гончаренко" (или Ганчаренко - я уже запутался? везде по-разному) ?!

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      Рейтинг: +977

      Dr.Metal > житель СПб 5 часов назад

      Опечатка в паспорте

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      Рейтинг: +1869

      prtcs 7 часов назад

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +16039

      vladimir-7 7 часов назад

      Очень нужная победа ЦСКА, всех армейских и сочувствующих болельщиков поздравляю!!!

      6
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      Рейтинг: -1237

      литлбой77 > vladimir-7 5 часов назад

      володь с победой!в этом остатке мы ноли!а вы сделайте этот алармопсовый клуб!

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      Рейтинг: +16039

      vladimir-7 > литлбой77 5 часов назад

      Да мы встречаемся с Зенитом.

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