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Главные новости дня. Головина признали лучшим игроком «Монако» в феврале, «Спартак» зимой вел переговоры с тремя тренерами

5 марта 2021, 23:07

Экс-агент Абрамов: «Гинер всегда хотел, чтобы в ЦСКА играли только иностранцы. Он никогда не хотел покупать российских футболистов».

«Где справедливость?» Безбородов – об отстранении после матча «Краснодар» – «Спартак».

Промес: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. Хейтеры дают мне энергию».

РФС – о руке Мозеса: «Рекомендации УЕФА указывают, что арбитр должен назначать пенальти».

«Поздравляем с хет-триком!» Гончаренко и футболисты ЦСКА поздравили Акинфеева с рождением дочки.

Metaratings: «Спартак» зимой вел переговоры с Марселино, Жардимом и Сетьеном.

Защитник «Ливерпуля» Кабак травмировался в матче с «Челси».

Внесены изменения в правила игры рукой при атаке команды.

«Давай, давай, родной, ну пожалуйста». Дзюба показал, как смотрел лыжную эстафету на ЧМ.

Головин – лучший игрок «Монако» в феврале.

Источник: Бомбардир.ру
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