Защитник «Ливерпуля» Кабак травмировался в матче с «Челси»

Центральный защитник «Ливерпуля» Озан Кабак получил повреждение во вчерашнем матче против «Челси» (0:1).

Пресс-служба клуба сообщила, что турок получил удар, другие подробности травмы пока неизвестны.

В то же время готовы к возвращению на поле два других центрбека – Бен Дэвис и Натаниэль Филлипс.