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    Защитник «Ливерпуля» Кабак травмировался в матче с «Челси»

    Центральный защитник «Ливерпуля» Озан Кабак получил повреждение во вчерашнем матче против «Челси» (0:1).

    Пресс-служба клуба сообщила, что турок получил удар, другие подробности травмы пока неизвестны.

    В то же время готовы к возвращению на поле два других центрбека – Бен Дэвис и Натаниэль Филлипс.

    • «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
    • Следующий соперник – «Фулхэм».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11367

      Cules2013 2 часа назад

      Того гляди так Ливерпуль в топ-4 не попадёт. Мало что игровые и психологические проблемы есть, так и травм выше некуда.

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      Рейтинг: +7558

      Вомбат > Cules2013 1 час назад

      Это карма. Но она не навечно, если Клопп не придумает еще какую-нибудь гадость.

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