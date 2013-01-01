Защитник «Ливерпуля» Кабак травмировался в матче с «Челси»

Того гляди так Ливерпуль в топ-4 не попадёт. Мало что игровые и психологические проблемы есть, так и травм выше некуда.
Центральный защитник «Ливерпуля» Озан Кабак получил повреждение во вчерашнем матче против «Челси» (0:1).
Пресс-служба клуба сообщила, что турок получил удар, другие подробности травмы пока неизвестны.
В то же время готовы к возвращению на поле два других центрбека – Бен Дэвис и Натаниэль Филлипс.
- «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.
- Следующий соперник – «Фулхэм».