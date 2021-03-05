Промес: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. Хейтеры дают мне энергию»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему вернулся в московский клуб.

— Что ответишь тем, кто считает твое возвращение неудачной затеей?

— А разве не говорили то же самое, когда я приехал в Россию первый раз? Не говорили, что я не стану чемпионом? Что не выиграю Суперкубок? Что не уеду в Европу? Что я средний игрок? Но у меня все получилось, я стал победителем и лучшим бомбардиром.

Теперь моя задача — снова развеять все сомнения. Хейтеры дают мне энергию. Они мне необходимы! Без них неинтересно.

— Следующий сезон будет особенным для «Спартака»: клуб отметит свое столетие.

— И это дополнительная мотивация взять новый трофей. Главное — верить.

Нынешний сезон тоже продолжается. Дебютный матч с «Рубином» не получился: для меня это была первая игра после перерыва, не хватало свежести, мы уступили. Но был счастлив снова надеть футболку с ромбом и выйти на поле этой прекрасной арены.

Я остаюсь позитивным. У нас впереди десять матчей и есть шансы забраться на самое высокое место. В том числе на первое. Это ведь возможно! Но для начала я очень хочу, чтобы в воскресенье мы добились положительного результата.

— Подытожим. Для чего ты вернулся?

— Снова сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: «О, Промес решил все повторить, но так не бывает». А для меня это вызов. Я знаю, на что способен. И хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий.

«Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.

Голландец сыграл 90 минут в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать»