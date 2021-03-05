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    Промес: «Хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. Хейтеры дают мне энергию»

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес объяснил, почему вернулся в московский клуб.

    — Что ответишь тем, кто считает твое возвращение неудачной затеей?

    — А разве не говорили то же самое, когда я приехал в Россию первый раз? Не говорили, что я не стану чемпионом? Что не выиграю Суперкубок? Что не уеду в Европу? Что я средний игрок? Но у меня все получилось, я стал победителем и лучшим бомбардиром.

    Теперь моя задача — снова развеять все сомнения. Хейтеры дают мне энергию. Они мне необходимы! Без них неинтересно.

    — Следующий сезон будет особенным для «Спартака»: клуб отметит свое столетие.

    — И это дополнительная мотивация взять новый трофей. Главное — верить.

    Нынешний сезон тоже продолжается. Дебютный матч с «Рубином» не получился: для меня это была первая игра после перерыва, не хватало свежести, мы уступили. Но был счастлив снова надеть футболку с ромбом и выйти на поле этой прекрасной арены.

    Я остаюсь позитивным. У нас впереди десять матчей и есть шансы забраться на самое высокое место. В том числе на первое. Это ведь возможно! Но для начала я очень хочу, чтобы в воскресенье мы добились положительного результата.

    — Подытожим. Для чего ты вернулся?

    — Снова сделать «Спартак» первым. Опять взять в руки кубок. Я знаю, хватает тех, кто сомневается и говорит: «О, Промес решил все повторить, но так не бывает». А для меня это вызов. Я знаю, на что способен. И хочу стать чемпионом со «Спартаком» во второй раз. И в третий.

    • «Спартак» купил Промеса у «Аякса» за 8,5 миллиона евро + бонусы до 2,5 миллиона.
    • Голландец сыграл 90 минут в матче 20-го тура РПЛ с «Рубином» (0:2).

    Директор «Спартака»: «Промеса можно сравнить с Роналду. Этот человек ненавидит проигрывать»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:43
    Комментарии12
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      Рейтинг: +83409

      zigbert 1 час назад

      Промес боец. Даже в трудных условиях старается сделать для команды пользу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +771

      Вальдемар IV 1 час назад

      санкт-галлен тоже назло всем хейтерам опрокинет рабов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2478

      lordmrv 2 часа назад

      Если болотные развонялись, значит все идет нормально. Гудит у них натруженное очко!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14035

      alarm 4 часа назад

      отодрали рылов 4й раз подряд. позор)

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +20259

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Много стало Промеса, будто он приехал подменить Глушакова, который высказывался о Спартаке везде, где только можно, а теперь чё-то пропал.

      0
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      ...
      Рейтинг: -1212

      Бoрат > DOCTOR PENALTY 6 часов назад

      Дзюбу нам никто не заменит ! Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +2570

      neveldomha 8 часов назад

      Не в этом сезоне. Это уж точно.

      2
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      Рейтинг: +9230

      Литейный4 9 часов назад

      Стыдно за мазутный проект. Снова юбилей. Харчевня Федуна для судей и всех футбольных чиновников будет иметь громадные масштабы. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +7558

      Вомбат 9 часов назад

      Не понимаю каких он имел в виду хейтеров. Он всегда себя прилично вел в России, другие клубы и их болельщиков не оскорблял. Красно-белые тем более его любят. Может быть он имеет в виду сомневающихся в его полезности? Так это не хейтеры.

      2
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      ...
      Рейтинг: +20259

      DOCTOR PENALTY > Вомбат 7 часов назад

      Ему, наверное, что-то неправильно перевели.

      0
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      Рейтинг: +2738

      Бомбардиръ 9 часов назад

      Ну что ж, теперь хрюшки скажут "спасибо" здешним хейтерам и извинятся за прошлые недоразумения?)

      1
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      Рейтинг: +10893

      Persona_non_Grata > Бомбардиръ 7 часов назад

      Недоразумение , спасибо тебе )

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