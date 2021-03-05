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  • Экс-агент Абрамов: «Гинер всегда хотел, чтобы в ЦСКА играли только иностранцы. Он никогда не хотел покупать российских футболистов»

Экс-агент Абрамов: «Гинер всегда хотел, чтобы в ЦСКА играли только иностранцы. Он никогда не хотел покупать российских футболистов»

5 марта 2021, 21:43
10

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл трансферную философию президента ЦСКА Евгения Гинера. Он хотел бы, чтобы в клубе было как можно больше легионеров.

«Гинер всегда был заинтересован в том, чтобы в ЦСКА играли одни иностранцы. Да, он покупал лучших российских игроков, но его заставляли лимитом. Он никогда не хотел их покупать. Гинер мыслит верно», – сказал Абрамов в беседе с экс-журналистом «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергеем Егоровым.

  • Гинер владеет ЦСКА с 2001 года.
  • При нем клуб взял Кубок УЕФА.
  • Сейчас ЦСКА идет в РПЛ 2-м.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (10)
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erma
1614970748
Виноваты тараканы в голове футболистов, а у нынешнего поколения лимитчиков их больше всего.
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vladimir-7
1614973097
Такое сообщение о Гинере возможно было бы справедливо, если бы в ЦСКА не было бы академии. Из академии куда девать своих игроков из молодежки, если состав будет укомплектован только легионерами?
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PAREVG.
1614984399
Из чего следует вопрос: ЗАЧЕМ, надо было становится владельцем ЦСКА???? Купил бы тогда клуб в хохляндии, там нет лимита, и комплектовал его как душе угодно.
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Боцман59rus
1614986783
Академия, это узаконенный способ сбора средств с обеспеченных родителей, которые верят, что их "талантливый" ребенок, добьётся успеха в большом спорте. А потом мы имеем счастье, наблюдать за Кокориными, Смоловыми и ТД и ТП, которые до 30ти лет ходят у нас в перспективных, хотя единственное их достоинство, это платежеспособность родителей
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