Экс-агент Абрамов: «Гинер всегда хотел, чтобы в ЦСКА играли только иностранцы. Он никогда не хотел покупать российских футболистов»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл трансферную философию президента ЦСКА Евгения Гинера. Он хотел бы, чтобы в клубе было как можно больше легионеров.

«Гинер всегда был заинтересован в том, чтобы в ЦСКА играли одни иностранцы. Да, он покупал лучших российских игроков, но его заставляли лимитом. Он никогда не хотел их покупать. Гинер мыслит верно», – сказал Абрамов в беседе с экс-журналистом «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергеем Егоровым.