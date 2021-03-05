Экс-агент Абрамов: «Гинер всегда хотел, чтобы в ЦСКА играли только иностранцы. Он никогда не хотел покупать российских футболистов»

Бывший футбольный агент Владимир Абрамов раскрыл трансферную философию президента ЦСКА Евгения Гинера. Он хотел бы, чтобы в клубе было как можно больше легионеров.
«Гинер всегда был заинтересован в том, чтобы в ЦСКА играли одни иностранцы. Да, он покупал лучших российских игроков, но его заставляли лимитом. Он никогда не хотел их покупать. Гинер мыслит верно», – сказал Абрамов в беседе с экс-журналистом «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергеем Егоровым.
- Гинер владеет ЦСКА с 2001 года.
- При нем клуб взял Кубок УЕФА.
- Сейчас ЦСКА идет в РПЛ 2-м.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»