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    «Где справедливость?» Безбородов – об отстранении после матча «Краснодар» – «Спартак»

    Арбитр Владислав Безбородов считает несправедливым отстранение от судейства после матча 12-го тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» (1:3).

    – Каким для вас получилось отстранение?

    – Было сложно. Я ждал, что меня в любой момент могут вернуть. У меня не было информации. Я находился в информационном вакууме. Сидел дома и ждал. Назначений не было.

    Потом меня пригласил Ашот Рафаилович Хачатурянц к себе в офис и объявил, что меня возвратили. В первый раз с ним лично встретился 15 января, в свой день рождения.

    – И до этого вам даже никто ничего не сказал об отстранении?

    – У меня был разговор с Виктором Кашшаи, он мне позвонил. Не обсуждали конкретные моменты. Говорил, что защищал меня и пытался отстоять. Но видимо не получилось.

    – Вам нельзя комментировать конкретные эпизоды матча «Краснодар» – «Спартак», но согласны ли вы, что допустили ошибки?

    – Моменты были спорными. Но я хотел этот матч провести хорошо и ярко, дать побороться, потому что играли две сильные команды.

    – Есть ли у вас ощущение, что отстранение получилось несправедливым?

    – Где у нас в жизни справедливость? Не я первый, не я последний. Это может произойти с каждым. Даже из-за одной незначительной ошибки, которая не будет бурно обсуждаться, судья может завершить карьеру.

    • ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в октябрьском матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры.
    • Судейский комитет отстранил арбитра от работы до конца 2020 года.
    • Безбородов вернулся к судейству в РПЛ в 20-м туре. Он обслуживал матч «Ахмат»«Динамо» (1:2), после которого хозяева попросили ЭСК рассмотреть три спорных эпизода.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии10
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      Рейтинг: +771

      Вальдемар IV 1 час назад

      в первом круге отлично убивал и без того изъ...аный армянином краснодар

      0
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      Рейтинг: +10001

      paracetamol 3 часа назад

      Принял от свиней, теперь раскаивается, иудушка.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      RUSARM 8 часов назад

      А ты думал что ты неприкосновенный?? А сколько предвзятых ошибок ты совершал в играх ЦСКА? Бумеранг прилетел и я рад,таким продажным не место в РПЛ!!

      3
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      Рейтинг: +71

      Amrdiap 9 часов назад

      Не правильный вопрос в заголовке статьи. "Бездарность" - Было бы правильнее...

      1
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      Рейтинг: +7558

      Вомбат 9 часов назад

      Кашшаи всех наших судей отстаивал. Тех которые засуживали команды, тех, которые подсуживали этим же самым командам, и вообще всех наших судей независимо от их профессионализма и честности. На фиг вообще нужен такой беспристрастный глава судейского корпуса?

      3
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      Рейтинг: +3765

      maygli 9 часов назад

      А ВАР вам на что дан? Ну почему европейские матчи судьи не гнушаются тщательно проверять спорные моменты, особенно если они могут повлиять на исход матча, а наши все такие самостоятельные, лишний раз к экрану не подойдут? Ну тогда и разгребайте то, что сами наделали.

      4
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      Рейтинг: +9230

      Литейный4 9 часов назад

      В каждом туре судьи тащат свиней. Гыгыгы

      7
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      Рейтинг: -1212

      Бoрат > Литейный4 9 часов назад

      Тащат тащат , но никак в ФНЛ не утащат , сопротивляются черти . Гыгыгы .

      2
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      Рейтинг: +5304

      Lester84 9 часов назад

      Честно говоря, вообще не жалко. Что посеешь, то то пожнешь

      7
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      Рейтинг: +3088

      АртурZaСМ 10 часов назад

      Не умеете судить по правилам? не хотите повышать свою квалификацию? Пожинайте плоды своей работы, ушлёпки...

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