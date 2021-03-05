«Где справедливость?» Безбородов – об отстранении после матча «Краснодар» – «Спартак»

Арбитр Владислав Безбородов считает несправедливым отстранение от судейства после матча 12-го тура РПЛ «Краснодар» – «Спартак» (1:3).

– Каким для вас получилось отстранение?

– Было сложно. Я ждал, что меня в любой момент могут вернуть. У меня не было информации. Я находился в информационном вакууме. Сидел дома и ждал. Назначений не было.

Потом меня пригласил Ашот Рафаилович Хачатурянц к себе в офис и объявил, что меня возвратили. В первый раз с ним лично встретился 15 января, в свой день рождения.

– И до этого вам даже никто ничего не сказал об отстранении?

– У меня был разговор с Виктором Кашшаи, он мне позвонил. Не обсуждали конкретные моменты. Говорил, что защищал меня и пытался отстоять. Но видимо не получилось.

– Вам нельзя комментировать конкретные эпизоды матча «Краснодар» – «Спартак», но согласны ли вы, что допустили ошибки?

– Моменты были спорными. Но я хотел этот матч провести хорошо и ярко, дать побороться, потому что играли две сильные команды.

– Есть ли у вас ощущение, что отстранение получилось несправедливым?

– Где у нас в жизни справедливость? Не я первый, не я последний. Это может произойти с каждым. Даже из-за одной незначительной ошибки, которая не будет бурно обсуждаться, судья может завершить карьеру.