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  • «Где справедливость?» Безбородов – об отстранении после матча «Краснодар» – «Спартак»

«Где справедливость?» Безбородов – об отстранении после матча «Краснодар» – «Спартак»

5 марта 2021, 09:35
9

Арбитр Владислав Безбородов считает несправедливым отстранение от судейства после матча 12-го тура РПЛ «Краснодар»«Спартак» (1:3).

– Каким для вас получилось отстранение?

– Было сложно. Я ждал, что меня в любой момент могут вернуть. У меня не было информации. Я находился в информационном вакууме. Сидел дома и ждал. Назначений не было.

Потом меня пригласил Ашот Рафаилович Хачатурянц к себе в офис и объявил, что меня возвратили. В первый раз с ним лично встретился 15 января, в свой день рождения.

– И до этого вам даже никто ничего не сказал об отстранении?

– У меня был разговор с Виктором Кашшаи, он мне позвонил. Не обсуждали конкретные моменты. Говорил, что защищал меня и пытался отстоять. Но видимо не получилось.

– Вам нельзя комментировать конкретные эпизоды матча «Краснодар» – «Спартак», но согласны ли вы, что допустили ошибки?

– Моменты были спорными. Но я хотел этот матч провести хорошо и ярко, дать побороться, потому что играли две сильные команды.

– Есть ли у вас ощущение, что отстранение получилось несправедливым?

– Где у нас в жизни справедливость? Не я первый, не я последний. Это может произойти с каждым. Даже из-за одной незначительной ошибки, которая не будет бурно обсуждаться, судья может завершить карьеру.

  • ЭСК РФС признала две ошибки Безбородова в октябрьском матче «Краснодар» – «Спартак», которые повлияли на исход игры.
  • Судейский комитет отстранил арбитра от работы до конца 2020 года.
  • Безбородов вернулся к судейству в РПЛ в 20-м туре. Он обслуживал матч «Ахмат»«Динамо» (1:2), после которого хозяева попросили ЭСК рассмотреть три спорных эпизода.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Безбородов Владислав Кашшаи Виктор
Комментарии (9)
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АртурZaСМ
1614928279
Не умеете судить по правилам? не хотите повышать свою квалификацию? Пожинайте плоды своей работы, ушлёпки...
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Lester84
1614929970
Честно говоря, вообще не жалко. Что посеешь, то то пожнешь
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maygli
1614931324
А ВАР вам на что дан? Ну почему европейские матчи судьи не гнушаются тщательно проверять спорные моменты, особенно если они могут повлиять на исход матча, а наши все такие самостоятельные, лишний раз к экрану не подойдут? Ну тогда и разгребайте то, что сами наделали.
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Вомбат
1614931362
Кашшаи всех наших судей отстаивал. Тех которые засуживали команды, тех, которые подсуживали этим же самым командам, и вообще всех наших судей независимо от их профессионализма и честности. На фиг вообще нужен такой беспристрастный глава судейского корпуса?
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Amrdiap
1614932233
Не правильный вопрос в заголовке статьи. "Бездарность" - Было бы правильнее...
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RUSARM
1614934633
А ты думал что ты неприкосновенный?? А сколько предвзятых ошибок ты совершал в играх ЦСКА? Бумеранг прилетел и я рад,таким продажным не место в РПЛ!!
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paracetamol
1614952381
Принял от свиней, теперь раскаивается, иудушка.
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Вальдемар IV
1614958595
в первом круге отлично убивал и без того изъ...аный армянином краснодар
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Каратель помойников
1615015350
безбородова дворником устроить и рпфл и пусть там гамно метёт
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