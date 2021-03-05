«Поздравляем с хет-триком!» Гончаренко и футболисты ЦСКА поздравили Акинфеева с рождением дочки

Он не только пропускать, но и забивать может, оказывается!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и футболисты московского клуба записали видеоролик с поздравлением вратаря Игоря Акинфеева с рождением дочки. Это его третий ребенок.
«Хорош, Игорь! Поздравляем с хет-триком!» – сказал наставник москвичей Виктор Гончаренко.
- Акинфеев в третий раз стал отцом 2 февраля.
- В 2014 году у Акинфеева родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года – дочь Евангелина.
Команда поздравляет капитана #ЦСКА Игоря Акинфеева с рождением третьего ребeнка! pic.twitter.com/cPVHY5ya3J— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 5, 2021