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    «Поздравляем с хет-триком!» Гончаренко и футболисты ЦСКА поздравили Акинфеева с рождением дочки

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и футболисты московского клуба записали видеоролик с поздравлением вратаря Игоря Акинфеева с рождением дочки. Это его третий ребенок.

    «Хорош, Игорь! Поздравляем с хет-триком!» – сказал наставник москвичей Виктор Гончаренко.

    • Акинфеев в третий раз стал отцом 2 февраля.
    • В 2014 году у Акинфеева родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года – дочь Евангелина.

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    Источник: твитетр ЦСКА

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +10001

      paracetamol 3 часа назад

      Он не только пропускать, но и забивать может, оказывается!

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      Рейтинг: +14035

      alarm 4 часа назад

      поздравляем, хороший хет-трик)

      3
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      Рейтинг: +1990

      river31 5 часов назад

      Поздравлям !!!!! Здоровья дочке!!!! Маме с папой терпения и выдержки!!!!

      3
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      Рейтинг: +20259

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Игорь, не останавливайся, работай, до рекорда тебе ещё далеко! Поздравляем!!!

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