«Поздравляем с хет-триком!» Гончаренко и футболисты ЦСКА поздравили Акинфеева с рождением дочки

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко и футболисты московского клуба записали видеоролик с поздравлением вратаря Игоря Акинфеева с рождением дочки. Это его третий ребенок.

«Хорош, Игорь! Поздравляем с хет-триком!» – сказал наставник москвичей Виктор Гончаренко.

Акинфеев в третий раз стал отцом 2 февраля.

В 2014 году у Акинфеева родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года – дочь Евангелина.