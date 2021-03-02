Акинфеев стал отцом в третий раз

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. Сегодня у бывшего капитана сборной России родилась дочь.
Жена футболиста Екатерина и дочка чувствуют себя хорошо.
«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!» – написал ЦСКА в твиттере.
- В 2014 году у Акинфеева родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года – дочь Евангелина.
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Источник: твиттер ЦСКА