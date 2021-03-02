Акинфеев стал отцом в третий раз

Поздравляю с пополнением!!!
Здоровья!!!
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. Сегодня у бывшего капитана сборной России родилась дочь.
Жена футболиста Екатерина и дочка чувствуют себя хорошо.
«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!» – написал ЦСКА в твиттере.
- В 2014 году у Акинфеева родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года – дочь Евангелина.
Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья! pic.twitter.com/D3PxN6e2IL— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) March 2, 2021