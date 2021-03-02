Акинфеев стал отцом в третий раз

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. Сегодня у бывшего капитана сборной России родилась дочь.

Жена футболиста Екатерина и дочка чувствуют себя хорошо.

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!» – написал ЦСКА в твиттере.

В 2014 году у Акинфеева родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года – дочь Евангелина.