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Акинфеев стал отцом в третий раз

2 марта 2021, 21:42
12

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. Сегодня у бывшего капитана сборной России родилась дочь.

Жена футболиста Екатерина и дочка чувствуют себя хорошо.

«Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!» – написал ЦСКА в твиттере.

  • В 2014 году у Акинфеева родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года – дочь Евангелина.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
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kvm
1614711174
вот что значит 1 матч пропустить...
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DOCTOR PENALTY
1614714000
Аплодисменты!!!
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RUSARM
1614715289
От души поздравляю,сам вырастил трех дочерей и сына,теперь вот шестеро внуков!!
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амани
1614716924
всем здоровья. счастья и удачи.....
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BRO_football
1614717185
Заболел, значит... Небось отвлекся, чтобы жену в роддоме поддержать. Ну да ладно, мы не в обиде. Ради такого повода можно 1 матч пропустить. Поздравляем!
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pfcrdsfgx
1614724481
Сeкс 3нaкoмствa. Cнять любyю дeвкy и тpaxнyть тeпepь пpoще пpоcтoго - бeз дeнeг и oтнoшeний, эти дeвyшки пpocто любят сeкc и дaют вceгда, пoпрoбyй бecплaтнo ------- https://fia.st/W309j5E
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inzek
1614728578
и? у моей бабушки пятеро! какое-нибудь СМИ об этом писало?
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vladimir-7
1614749341
Игоря поздравляю с дочкой! Здоровья и счастья всей семь Акинфеевых!
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SunRomeS
1614762325
Поздравляю с пополнением!!! Здоровья!!!
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