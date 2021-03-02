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    Акинфеев стал отцом в третий раз

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в третий раз стал отцом. Сегодня у бывшего капитана сборной России родилась дочь.

    Жена футболиста Екатерина и дочка чувствуют себя хорошо.

    «Поздравляем нашего капитана Игоря Акинфеева, который в третий раз стал отцом! Жена Катя и дочка чувствуют себя хорошо. Всем здоровья и счастья!» – написал ЦСКА в твиттере.

    • В 2014 году у Акинфеева родился сын Даниил, а 4 сентября 2015 года – дочь Евангелина.

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    Источник: твиттер ЦСКА

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    02.03.2021 21:42
    Комментарии16
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    • ...
      Рейтинг: +2003

      SunRomeS 7 часов назад

      Поздравляю с пополнением!!!
      Здоровья!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15952

      vladimir-7 11 часов назад

      Игоря поздравляю с дочкой! Здоровья и счастья всей семь Акинфеевых!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +405

      inzek 17 часов назад

      и? у моей бабушки пятеро! какое-нибудь СМИ об этом писало?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1429

      spam2009 > inzek 13 часов назад

      у твоей бабушки просто дети, а у Игоря-жеребята, вот и написали)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      pfcrdsfgx 18 часов назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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      -5
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    • ...
      Рейтинг: +9258

      BRO_football 20 часов назад

      Заболел, значит... Небось отвлекся, чтобы жену в роддоме поддержать. Ну да ладно, мы не в обиде. Ради такого повода можно 1 матч пропустить. Поздравляем!

      12
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    • ...
      Рейтинг: +526

      амани 20 часов назад

      всем здоровья. счастья и удачи.....

      1
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      Рейтинг: +349

      RUSARM 20 часов назад

      От души поздравляю,сам вырастил трех дочерей и сына,теперь вот шестеро внуков!!

      6
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      Рейтинг: +405

      inzek > RUSARM 17 часов назад

      ну и кто ты по сравнению с конифеем? это сарказм, без обид

      0
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      Рейтинг: +7320

      Puddle 20 часов назад

      Молодец Игорян! Так держать! Это вам не тарасоффка, где зулусы с ножиком бегают, мохнатые нападают на пешеходов, Глушаковы изменяют жене с одноклубниками в бане, дезеувы и педроши! Гы-гы-гы!

      6
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      ...
      Рейтинг: +10865

      Persona_non_Grata > Puddle 20 часов назад

      Тебе , козлу , всё неймется (((

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7320

      Puddle > Persona_non_Grata 20 часов назад

      Хавронья, ну что ты всё обзываешься?? Мудрые хрюшки себя так не ведут! Гы-гы-гы

      5
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      Рейтинг: +3571

      mopecekca > Puddle 19 часов назад

      это вам не дрочер дзюпа в бомжатне

      2
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      Рейтинг: +8435

      Hektor 84 > mopecekca 17 часов назад

      С полупокером асмуном))))

      1
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      Рейтинг: +20243

      DOCTOR PENALTY 21 час назад

      Аплодисменты!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1537

      kvm 22 часа назад

      вот что значит 1 матч пропустить...

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