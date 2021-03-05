«Давай, давай, родной, ну пожалуйста». Дзюба показал, как смотрел лыжную эстафету на ЧМ

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня, 5 марта, смотрел днем мужскую эстафету на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В гонке сборная России финишировала второй.

«Все равно красава – догнал. Второй этап, конечно, профукали так жестко», – сказал Дзюба после финиша на видео в инстаграме.

Состав сборной России: Алексей Червоткин , Иван Якимушкин , Артем Мальцев , Александр Большунов .

, , , . Сборная России на текущем ЧМ-2021 идет в командном зачете на 4-м месте.

Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата России.

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