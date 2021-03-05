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  • «Давай, давай, родной, ну пожалуйста». Дзюба показал, как смотрел лыжную эстафету на ЧМ

«Давай, давай, родной, ну пожалуйста». Дзюба показал, как смотрел лыжную эстафету на ЧМ

5 марта 2021, 19:40
30

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня, 5 марта, смотрел днем мужскую эстафету на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В гонке сборная России финишировала второй.

«Все равно красава – догнал. Второй этап, конечно, профукали так жестко», – сказал Дзюба после финиша на видео в инстаграме.

  • Состав сборной России: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов.
  • Сборная России на текущем ЧМ-2021 идет в командном зачете на 4-м месте.
  • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата России.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Дзюба – во время просмотра игры «Спартак» – «Рубин»: «Хорош, Деспот. Слуцкий – лучший!»

Источник: твиттер Руслана Абушкина
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (30)
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moskowcity-petrv
1614966182
Азмун опять услышал эти слова)
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Ганнибал Лектор
1614967066
Прикольно было бы соединить это видео и то, скандальное... ))
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Чехов на Садовой
1614967123
Артёмке надо показать как он свою задницу на унитазе уговариивает - ну давай, давай родная навали ещё чутка!!! Вот это будет пиар, всем пиарастам на зависть...
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nik55
1614967980
тупость писать о таких новостях
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Sky Spartak
1614969138
Как он любит пиарится....
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BRO_football
1614976173
А я уж подумал, что Дзюба опять мастурбирует, глядя Матч ТВ. Хотя, на видео мы не видим его рук)))
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Hektor 84
1614981678
Зачем пиарят этого дэбила? Он же конченый отморозок еще и дрочильня. Новостями про этого утырка только сайт засоряют.
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kliker
1614981815
зюба передеpгивает на всё что видит
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хряк СМ
1615013150
Почитатели Дзюбы , разного пола, рейтинг ему поднимают.
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