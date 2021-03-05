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    «Давай, давай, родной, ну пожалуйста». Дзюба показал, как смотрел лыжную эстафету на ЧМ

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сегодня, 5 марта, смотрел днем мужскую эстафету на чемпионате мира по лыжным видам спорта. В гонке сборная России финишировала второй.

    «Все равно красава – догнал. Второй этап, конечно, профукали так жестко», – сказал Дзюба после финиша на видео в инстаграме.

    • Состав сборной России: Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артем Мальцев, Александр Большунов.
    • Сборная России на текущем ЧМ-2021 идет в командном зачете на 4-м месте.
    • Дзюба – лучший бомбардир текущего чемпионата России.

    Дзюба – во время просмотра игры «Спартак» – «Рубин»: «Хорош, Деспот. Слуцкий – лучший!»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руслана Абушкина

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