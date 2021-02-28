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  • Дзюба – во время просмотра игры «Спартак» – «Рубин»: «Хорош, Деспот. Слуцкий – лучший!»

Дзюба – во время просмотра игры «Спартак» – «Рубин»: «Хорош, Деспот. Слуцкий – лучший!»

28 февраля 2021, 17:28
21

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба смотрел матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (0:2) и выложил видео в инстаграм. Дубль оформил Джордже Деспотович.

«Хорош, Деспот. Хвича Кварацхелия хороший пас сделал. Викторыч Слуцкий – лучший!» – сказал Дзюба.

  • «Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.
  • «Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел 4-е поражение подряд.
  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер Руслана Абушкина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Рубин Дзюба Артем Деспотович Джордже Слуцкий Леонид
Комментарии (21)
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vladik12
1614523026
Думаю, всем понятно, что Дзюбиньо делает за кадром.
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Skull_Boy
1614524236
3,14дорасом был, 3,14др он и есть, 3,14др он и будет
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Павелий
1614524479
Ой, дурак.... Ты же понимаешь, что теперь тебя буду освистывать до конца карьеры (ещё пару лет), а потом и тренером тебе не стать?!
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Из Твери Леха
1614524906
Ни одного слова он про спам не сказал, а все равно горит у них. Почему так?
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Граф2019
1614527599
почем колбаса ливерная в Казани? покормите дзюбу...
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вальтер 79
1614528345
жги напалмом дзюбиньо )))))))
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lordmrv
1614530118
Эх Дзюба, это зависть. Хвича и деспот, действительно молодцы, они смогли, а вот ты нет))) Видимо стар стал пёс, брехать ещё может, а вот укусить нет.
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Plyash
1614531797
Дзюбло,бери смартфон в левую руку и иди к едреней фене к зеркалу со своими деревянными комментами,нарцисс долбанный.
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Spirit_78
1614542870
Артёму нужно сосредоточиться на своей игре. А после вылета в первой же стадии Кубка весь состав Зенита заслуживает строгого карантина на базе до тех пор, пока в игре не будет видна самоотдача.
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paracetamol
1614543323
А дрочила - худший!
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