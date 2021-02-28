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    Дзюба – во время просмотра игры «Спартак» – «Рубин»: «Хорош, Деспот. Слуцкий – лучший!»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба смотрел матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (0:2) и выложил видео в инстаграм. Дубль оформил Джордже Деспотович.

    «Хорош, Деспот. Хвича Кварацхелия хороший пас сделал. Викторыч Слуцкий – лучший!» – сказал Дзюба.

    • «Рубин» впервые с 2010 года победил «Спартак» в Москве.
    • «Спартак» с учетом только официальных матчей потерпел 4-е поражение подряд.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Руслана Абушкина

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    28.02.2021 17:28
    Комментарии31
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      Рейтинг: -1226

      Бoрат 1 марта, 01:51

      Что , нашел новый "объект" , шалунишка ? Гыгыгы

      -1
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      Рейтинг: +9963

      paracetamol 28 февраля, 23:15

      А дрочила - худший!

      0
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      Рейтинг: +1045

      Spirit_78 28 февраля, 23:07

      Артёму нужно сосредоточиться на своей игре. А после вылета в первой же стадии Кубка весь состав Зенита заслуживает строгого карантина на базе до тех пор, пока в игре не будет видна самоотдача.

      3
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      Рейтинг: +2831

      Semenycch 28 февраля, 20:24

      Оба мяча сделал Хвича, Деспот просто попадал в ворота с убойных позиций. Хвича вообще красавчик, он ничем не уступает лучшему Россиянину Аршавину в том же возрасте. В Зените давно свободна позиция атакующего плеймейкера и летом освободится позиция левого вингера. Это как раз любимые позиции Хвичи. Парня нужно забирать миллионов за 25. Через пару лет он будет стоить 50 - 70!

      1
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      Рейтинг: +5172

      playsh 28 февраля, 20:03

      Дзюбло,бери смартфон в левую руку и иди к едреней фене к зеркалу со своими деревянными комментами,нарцисс долбанный.

      4
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      Рейтинг: +2476

      lordmrv 28 февраля, 19:35

      Эх Дзюба, это зависть. Хвича и деспот, действительно молодцы, они смогли, а вот ты нет))) Видимо стар стал пёс, брехать ещё может, а вот укусить нет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +6855

      knikos > lordmrv 28 февраля, 20:49

      Не понял , чего не смог Дзюба ? Кто на данный момент лучший бомбардир ? Деспот ? Хвича ? Дзюба !!!

      2
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      Рейтинг: +266

      вальтер 79 28 февраля, 19:05

      жги напалмом дзюбиньо )))))))

      0
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      Рейтинг: +2476

      lordmrv > вальтер 79 28 февраля, 19:42

      тока руки не сожги. а то как Буратино - захотел подрочить и сгорел нах...

      4
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      Рейтинг: +896

      Граф2019 28 февраля, 18:53

      почем колбаса ливерная в Казани? покормите дзюбу...

      2
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      Рейтинг: +2271

      Дедуктор 28 февраля, 18:45

      Чего то тактично как то. Интеллигентно даже. Ла, и всё в основном - по делу. Хвича был лучший? В натуре! Деспот порвал бригаду цiганенка? В натуре, порвал. Слуцкер лучший? ... Вот, тут я бы поспорил.

      1
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      Рейтинг: +2922

      Из Твери Леха 28 февраля, 18:08

      Ни одного слова он про спам не сказал, а все равно горит у них. Почему так?

      8
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      ...
      Рейтинг: +266

      вальтер 79 > Из Твери Леха 28 февраля, 19:04

      уже привычка у спама)))))))

      4
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      Рейтинг: +2476

      lordmrv > Из Твери Леха 28 февраля, 19:53

      а ты так и не понял, против кого Рубин играл? Жаль тебя, ущербный)))

      2
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