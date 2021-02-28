Дзюба – во время просмотра игры «Спартак» – «Рубин»: «Хорош, Деспот. Слуцкий – лучший!»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба смотрел матч 20-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Рубином» (0:2) и выложил видео в инстаграм. Дубль оформил Джордже Деспотович.

«Хорош, Деспот. Хвича Кварацхелия хороший пас сделал. Викторыч Слуцкий – лучший!» – сказал Дзюба.