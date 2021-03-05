Хендрикс: «В Европе заблуждаются, недооценивая уровень РПЛ»

Полузащитник «Спартака» Йоррит Хендрикс поговорил об уровне чемпионата России. Он считает РПЛ жесткой.

«Думаю, многие недооценивают российскую лигу, насколько она жeсткая. Физический уровень команд в полном порядке. В России хороший футбол – много кто в Европе заблуждается, недооценивая уровень РПЛ.

Ничего непривычного для меня в РПЛ нет. Футбол есть футбол, правила везде одни. Конечно, обстоятельства иногда бывают трудными, особенно сейчас, зимой: холодно, снег, поля не всегда бывают в хорошем состоянии из-за погоды. Думаю, эти вещи отличают российский футбол от остального, но это ни в коем случае не является оправданием», – сказал Хендрикс.