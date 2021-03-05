Олег Иванов готов к дебюту за «Уфу» в матче с «Уралом»

«Уфа» продолжает подготовку к матчу 21-го тур РПЛ против «Урала». К тренировкам в общей группе приступил зимний новичок Олег Иванов.

«Сегодняшняя тренировка прошла под сильным снегопадом, но он не помешал нашей команде. Подопечные Рашида Рахимова провели весь комплекс занятий.

Олег Иванов уже в общей группе», – сообщили уфимцы.

34-летний Иванов перешел зимой из «Ахмата».

«Уфа» идет в зоне вылета.

Встреча с «Уралом» состоится в воскресенье, 7 марта.