Олег Иванов готов к дебюту за «Уфу» в матче с «Уралом»

«Уфа» продолжает подготовку к матчу 21-го тур РПЛ против «Урала». К тренировкам в общей группе приступил зимний новичок Олег Иванов.
«Сегодняшняя тренировка прошла под сильным снегопадом, но он не помешал нашей команде. Подопечные Рашида Рахимова провели весь комплекс занятий.
Олег Иванов уже в общей группе», – сообщили уфимцы.
- 34-летний Иванов перешел зимой из «Ахмата».
- «Уфа» идет в зоне вылета.
- Встреча с «Уралом» состоится в воскресенье, 7 марта.
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Источник: твиттер «Уфы»