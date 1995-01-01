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    Каборе близок к уходу из «Динамо»

    Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, высказался о будущем своего клиента.

    «У Каборе заканчивается контракт. Да, по всей видимости, он покинет Россию. Хотя никогда не говори «никогда».

    «Динамо» через год будет давать серьезный бой всем грандам. Такой футболист, как Каборе, не помешает в команде, он будет передавать опыт. Если лимит изменят, его могут оставить. Но если лимит на легионеров оставят без изменений, то заявка просто закончится.

    Когда Шарль подписывал контракт с «Динамо» два года назад, мы уже думали о том, что будет дальше. Он семь лет в России. У него каждый раз есть предложения из Турции, французские клубы его знают. Посмотрим ближе к лету, что будет. Сейчас сложно что-то говорить», – сказал Селюк.

    • Каборе перебрался в Россию в 2013 году из «Марселя».
    • До «Динамо» он выступал за «Краснодар» и «Кубань».
    • В текущем сезоне 33-летний хавбек провел 17 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:21
    Комментарии4
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      Рейтинг: +83371

      zigbert 45 минут назад

      Лучшие годы своей карьеры он провел в Краснодаре. Сейчас выходит на поле только на замену.

      0
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      Рейтинг: +45624

      portero 4 часа назад

      Селюк словоблуд, если только Турция...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12073

      KLIM777 4 часа назад

      С какими млять грандами? Такими как Локомотив из Тбилиси. Чушь какую несет идиота кусок

      0
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      Рейтинг: +2770

      neim > KLIM777 24 минуты назад

      С такими, как Локомотив и Спартак из Москвы. Зенит из Питера.

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