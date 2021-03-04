Каборе близок к уходу из «Динамо»

Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Динамо» Шарля Каборе, высказался о будущем своего клиента.

«У Каборе заканчивается контракт. Да, по всей видимости, он покинет Россию. Хотя никогда не говори «никогда».

«Динамо» через год будет давать серьезный бой всем грандам. Такой футболист, как Каборе, не помешает в команде, он будет передавать опыт. Если лимит изменят, его могут оставить. Но если лимит на легионеров оставят без изменений, то заявка просто закончится.

Когда Шарль подписывал контракт с «Динамо» два года назад, мы уже думали о том, что будет дальше. Он семь лет в России. У него каждый раз есть предложения из Турции, французские клубы его знают. Посмотрим ближе к лету, что будет. Сейчас сложно что-то говорить», – сказал Селюк.