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    Бывший игрок «Милана» Меркель: «Определенно могу представить, что в будущем буду играть в РПЛ»

    Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, заявил о желании играть в РПЛ.

    – Интересны ли для тебя чемпионаты России или Казахстана с точки зрения твоей дальнейшей карьеры?

    – Да, конечно, я говорю по-русски и, конечно, слежу за чемпионатами. Я определенно могу представить, что буду играть там в будущем.

    – Для меня была бы интересна Российская Премьер-лига. Уровень там достаточно высокий, и чемпионат всегда чрезвычайно интересный. Четыре или пять команд всегда могут претендовать на титул в РПЛ.

    – Ты активно следишь за чемпионатом?

    – Я смотрю РПЛ когда у меня появляется время. Я считаю, что «Зенит» играет в очень хороший футбол. Мне всегда нравилась команда с тех пор, как они выиграли Кубок УЕФА. Но мне также нравится «Ростов» и «Краснодар» с их стилем игры, так как они играют в атакующий футбол.

    Сейчас мне также нравится то, что строится в «Рубине» и «Динамо». Это очень интересные команды с сильными тренерами. В Казахстане я болею за «Кайрат», потому что это команда из моего родного города. Я был очень рад, когда они наконец-то стали чемпионами в прошлом году.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11389

      Skull_Boy 44 минуты назад

      Ты кто такой звезда моя

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