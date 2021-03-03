Бывший игрок «Милана» Меркель: «Определенно могу представить, что в будущем буду играть в РПЛ»

Бывший полузащитник «Милана» Александр Меркель, выступающий в чемпионате Саудовской Аравии, заявил о желании играть в РПЛ.

– Интересны ли для тебя чемпионаты России или Казахстана с точки зрения твоей дальнейшей карьеры?

– Да, конечно, я говорю по-русски и, конечно, слежу за чемпионатами. Я определенно могу представить, что буду играть там в будущем.

– Для меня была бы интересна Российская Премьер-лига. Уровень там достаточно высокий, и чемпионат всегда чрезвычайно интересный. Четыре или пять команд всегда могут претендовать на титул в РПЛ.

– Ты активно следишь за чемпионатом?

– Я смотрю РПЛ когда у меня появляется время. Я считаю, что «Зенит» играет в очень хороший футбол. Мне всегда нравилась команда с тех пор, как они выиграли Кубок УЕФА. Но мне также нравится «Ростов» и «Краснодар» с их стилем игры, так как они играют в атакующий футбол.

Сейчас мне также нравится то, что строится в «Рубине» и «Динамо». Это очень интересные команды с сильными тренерами. В Казахстане я болею за «Кайрат», потому что это команда из моего родного города. Я был очень рад, когда они наконец-то стали чемпионами в прошлом году.