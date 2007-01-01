Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    2 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и оторвался от «МЮ» на 15 очков

    «Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

    Дубль оформил нападающий Габриэль Жезус. Он поучаствовал в 46 голах (39+7) в 53 последних матчах на «Этихаде» во всех турнирах.

    В матче «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» на поле вышли девять португальцев. Это рекорд АПЛ.

    «Ман Сити» не проигрывает в 28 матчах подряд. Команда Хосепа Гвардиолы повторила клубный рекорд 2017 года.

    Чемпиона Англии. АПЛ. 29-й тур

    Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Дендокер (в свои ворота), 15; 1:1 – Коуди, 61; 2:1 – Жезус, 80; 3:1 – Марез, 90; 4:1 – Жезус, 90+5

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:55
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11366

      Cules2013 7 часов назад

      Жезус как Бензема - его постоянно критикуют, а он потихоньку колотит стату и свои лавры тоже имеет.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +266

      DyadyaWel > Cules2013 5 часов назад

      Там вся команда стату поднимает. И при этом никто не перетягивает одеяло на себя. Пеп создал действительно тренерскую команду.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83360

      zigbert 8 часов назад

      Силен сейчас Ман Сити как никогда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1716

      ItalianFootball 10 часов назад

      Габи рулить начал ? Выздоровел что-ли ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -7

      pfcrdsfgx 18 часов назад

      Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся --- http://bit.do/bazax

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    83334
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru