АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» и оторвался от «МЮ» на 15 очков

«Манчестер Сити» обыграл «Вулверхэмптон» (4:1) в матче 29-го тура АПЛ.

Дубль оформил нападающий Габриэль Жезус. Он поучаствовал в 46 голах (39+7) в 53 последних матчах на «Этихаде» во всех турнирах.

В матче «Манчестер Сити» – «Вулверхэмптон» на поле вышли девять португальцев. Это рекорд АПЛ.

«Ман Сити» не проигрывает в 28 матчах подряд. Команда Хосепа Гвардиолы повторила клубный рекорд 2017 года.

Чемпиона Англии. АПЛ. 29-й тур

Манчестер Сити – Вулверхэмптон – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Дендокер (в свои ворота), 15; 1:1 – Коуди, 61; 2:1 – Жезус, 80; 3:1 – Марез, 90; 4:1 – Жезус, 90+5

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ