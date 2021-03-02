Кобелев: «Тедеско, веди себя по-мужски! Когда ты работаешь на публику, это означает неискренность»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матчей.
– Ты посмотри, как он себя ведет! Да, психология и менталитет очень важны. Но когда после каждого свистка он прыгает и размахивает руками, то это уже работа на публику. А когда ты работаешь на публику, это означает неискренность.
– А у Карреры было искренне?
– У него было по-мужски, по-итальянски. Тедеско, веди себя нормально! Никто же тебе не говорит, что ты должен стоять, грустить и плакать. Но веди себя нормально, по-мужски!
Что он сделал с тем же Гончаренко. Мы же, тренеры, наблюдаем за поведением друг друга. Смотрю, у него много показного. Может, я ошибаюсь. Я считаю, что он неплохой тренер.
- Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
- «Спартак» по итогам 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Хейт»