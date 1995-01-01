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    Кобелев: «Тедеско, веди себя по-мужски! Когда ты работаешь на публику, это означает неискренность»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матчей.

    – Ты посмотри, как он себя ведет! Да, психология и менталитет очень важны. Но когда после каждого свистка он прыгает и размахивает руками, то это уже работа на публику. А когда ты работаешь на публику, это означает неискренность.

    – А у Карреры было искренне?

    – У него было по-мужски, по-итальянски. Тедеско, веди себя нормально! Никто же тебе не говорит, что ты должен стоять, грустить и плакать. Но веди себя нормально, по-мужски!

    Что он сделал с тем же Гончаренко. Мы же, тренеры, наблюдаем за поведением друг друга. Смотрю, у него много показного. Может, я ошибаюсь. Я считаю, что он неплохой тренер.

    • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
    • «Спартак» по итогам 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Хейт»

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    Сегодня, 08:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +7200

      Puddle 3 часа назад

      Педеско- клоун визжащий! А за литлбоя, Персону_Глатандру и гей-Бората стыдно еще сильнее! Гы-гы-гы!

      1
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      Рейтинг: +2086

      alll-333 4 часа назад

      Точно

      0
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      Рейтинг: +20236

      DOCTOR PENALTY 7 часов назад

      Можно говорить что угодно, но главная характеристика на тренера - НА ТАБЛО!!!

      1
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      Рейтинг: +500

      Spinorr 7 часов назад

      "когда ты работаешь на публику, это означает неискренность" - сильный пассаж.

      2
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      Рейтинг: +13810

      alarm 7 часов назад

      тедеска реальный психопат, ему в дурку надо. хотя, тарасофка - это уже само по себе наказание почище психбольницы. наверное поэтому он всё время визжит и размахивает руками, как мельница. и прыгает, как козёл. стыдно за спартак)

      4
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      Рейтинг: +8425

      Hektor 84 7 часов назад

      Та вам какое дело как он себя ведет? Что вы ему все тыкаете и указываете? За Кобелева видимо все стали забывать, вот он и вылез со своим высером попариться. Сейчас модно хапануть или на Тедеско или на Спартаке! А алармоборатные падали поддержут))

      3
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      Рейтинг: +7678

      NewLife 8 часов назад

      Правильный ютюб канал выбрал для этого высера.

      5
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      Рейтинг: +6403

      Alekxei Z. 8 часов назад

      Вы из какого шкафа это достали ?
      Тедеско уже 3 месяца жопу от стула не отрывает , отпрыгался кузнечик.

      4
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      Рейтинг: +5855

      серега кашин 10 часов назад

      вылез неизвестно откуда что то рявкнул и опять уполз

      6
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      Рейтинг: +5172

      playsh > серега кашин 8 часов назад

      Скорее тявкнул и слинял.

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      Рейтинг: -1226

      Бoрат > playsh 8 часов назад

      Фамилия дает о себе знать . Гыгыгы .
      " Как корабль назови ..." . Гыгыгы .

      1
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      Рейтинг: +5172

      playsh > Бoрат 8 часов назад

      Как у Хазанова,какое красивое имя - Кобелино.

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