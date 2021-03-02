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  • Кобелев: «Тедеско, веди себя по-мужски! Когда ты работаешь на публику, это означает неискренность»

Кобелев: «Тедеско, веди себя по-мужски! Когда ты работаешь на публику, это означает неискренность»

2 марта 2021, 08:42
8

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матчей.

– Ты посмотри, как он себя ведет! Да, психология и менталитет очень важны. Но когда после каждого свистка он прыгает и размахивает руками, то это уже работа на публику. А когда ты работаешь на публику, это означает неискренность.

– А у Карреры было искренне?

– У него было по-мужски, по-итальянски. Тедеско, веди себя нормально! Никто же тебе не говорит, что ты должен стоять, грустить и плакать. Но веди себя нормально, по-мужски!

Что он сделал с тем же Гончаренко. Мы же, тренеры, наблюдаем за поведением друг друга. Смотрю, у него много показного. Может, я ошибаюсь. Я считаю, что он неплохой тренер.

  • Тедеско покинет «Спартак» по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
  • «Спартак» по итогам 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: ютуб-канал «Футбольный Хейт»
Россия. Премьер-лига Спартак Кобелев Андрей Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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серега кашин
1614668036
вылез неизвестно откуда что то рявкнул и опять уполз
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NewLife
1614675618
Правильный ютюб канал выбрал для этого высера.
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Hektor 84
1614677424
Та вам какое дело как он себя ведет? Что вы ему все тыкаете и указываете? За Кобелева видимо все стали забывать, вот он и вылез со своим высером попариться. Сейчас модно хапануть или на Тедеско или на Спартаке! А алармоборатные падали поддержут))
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Spinorr
1614678650
"когда ты работаешь на публику, это означает неискренность" - сильный пассаж.
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DOCTOR PENALTY
1614679640
Можно говорить что угодно, но главная характеристика на тренера - НА ТАБЛО!!!
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Просто-333
1614689737
Точно
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