Кобелев: «Тедеско, веди себя по-мужски! Когда ты работаешь на публику, это означает неискренность»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поведении главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско во время матчей.

– Ты посмотри, как он себя ведет! Да, психология и менталитет очень важны. Но когда после каждого свистка он прыгает и размахивает руками, то это уже работа на публику. А когда ты работаешь на публику, это означает неискренность.

– А у Карреры было искренне?

– У него было по-мужски, по-итальянски. Тедеско, веди себя нормально! Никто же тебе не говорит, что ты должен стоять, грустить и плакать. Но веди себя нормально, по-мужски!

Что он сделал с тем же Гончаренко. Мы же, тренеры, наблюдаем за поведением друг друга. Смотрю, у него много показного. Может, я ошибаюсь. Я считаю, что он неплохой тренер.