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    Ойонго – о травме «крестов»: «У меня не было времени на разминку, я вышел с неразогретыми связками»

    Защитник «Краснодара» Амбруаз Ойонго рассказал, как он получил травму в дебютном матче за новую команду против «Урала» (2:2).

    «Я был в запасе. Затем левый защитник [Евгений Чернов] травмировался. У меня не было времени на разминку, я вышел на поле с неразогретыми связками. Я подвернул ногу, но доиграл тайм до конца. В перерыве я почувствовал острую боль, и врачи решили снять меня с игры», – сказал камерунец.

    • «Краснодар» арендовал Ойонго неделю назад.
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    Источник: Camfoot

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    01.03.2021 21:36
    Комментарии6
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      Рейтинг: +83333

      zigbert 3 часа назад

      Разминка необходима, особенно в такую холодную погоду.

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      Рейтинг: 0

      nadezhdawuus 12 часов назад



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      Рейтинг: +4673

      filosof sparty 12 часов назад

      Не, ну это уже даже не невезение....

      1
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      Рейтинг: +1054

      Argon 19 часов назад

      А нехрен сидеть на скамейке. Не в кино пришел.
      Обидно блин

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      Рейтинг: +1570

      Retiremen_VMF 20 часов назад

      Всэ, это уже история. Будем надеяться, что вылечат, не бросят.

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      Рейтинг: +991

      Ziklop 20 часов назад

      черныша на мороз выгнали и сломали, а может он как Кокорин и Малком, приехал подлечится .

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