Ойонго – о травме «крестов»: «У меня не было времени на разминку, я вышел с неразогретыми связками»

Защитник «Краснодара» Амбруаз Ойонго рассказал, как он получил травму в дебютном матче за новую команду против «Урала» (2:2).

«Я был в запасе. Затем левый защитник [Евгений Чернов] травмировался. У меня не было времени на разминку, я вышел на поле с неразогретыми связками. Я подвернул ногу, но доиграл тайм до конца. В перерыве я почувствовал острую боль, и врачи решили снять меня с игры», – сказал камерунец.