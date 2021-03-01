Блогер Спиряков: «Погребняк – один из самых воспитанных людей, которых я знаю»

Видеоблогер Евгений Спиряков в интервью «Голу» поделился впечатлениями от общения с нападающим «Урала» Павлом Погребняком.

Спиряков провел зимний сбор с екатеринбургской командой в ОАЭ.

Блогер принял участие в товарищеском матче против «Ливы» (2:1).

Он провел на поле 20 минут и не пропустил.

«Погребняк – один из самых воспитанных людей, которых я знаю. Еще во время моей первой поездки в Екатеринбург жал руку в раздевалке. Подходит Погребняк, здоровается со мной за руку и говорит: «Паша».

Мне в этот момент хотелось ответить: «Ты серьезно? Ты сейчас представился? Конечно, я тебя знаю». У меня мама и бабушка знают, кто такой Паша Погребняк. Если у меня бабушка знает футболиста, значит, он очень известный.

И это показатель его воспитания. Это показатель того, что он незазнавшийся и нет никакой звездности, хотя он звездный.

Мы с ним отлично общались на первых сборах. Причем он сам начинал разговор. Между сборами переписывались с ним в инстаграме. Погребняк – суперчеловек. Я в восторге», – сказал Спиряков.

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