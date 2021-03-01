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  • Блогер Спиряков: «Погребняк – один из самых воспитанных людей, которых я знаю»

Блогер Спиряков: «Погребняк – один из самых воспитанных людей, которых я знаю»

1 марта 2021, 20:43
2

Видеоблогер Евгений Спиряков в интервью «Голу» поделился впечатлениями от общения с нападающим «Урала» Павлом Погребняком.

  • Спиряков провел зимний сбор с екатеринбургской командой в ОАЭ.
  • Блогер принял участие в товарищеском матче против «Ливы» (2:1).
  • Он провел на поле 20 минут и не пропустил.

«Погребняк – один из самых воспитанных людей, которых я знаю. Еще во время моей первой поездки в Екатеринбург жал руку в раздевалке. Подходит Погребняк, здоровается со мной за руку и говорит: «Паша».

Мне в этот момент хотелось ответить: «Ты серьезно? Ты сейчас представился? Конечно, я тебя знаю». У меня мама и бабушка знают, кто такой Паша Погребняк. Если у меня бабушка знает футболиста, значит, он очень известный.

И это показатель его воспитания. Это показатель того, что он незазнавшийся и нет никакой звездности, хотя он звездный.

Мы с ним отлично общались на первых сборах. Причем он сам начинал разговор. Между сборами переписывались с ним в инстаграме. Погребняк – суперчеловек. Я в восторге», – сказал Спиряков.

Звезда «Амкала» сыграл за клуб РПЛ и хочет в 27 лет стать профи. Большой разговор про волнение, мечту и где блогеры > русские клубы

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Урал Погребняк Павел
Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1614622526
Ну Ну , судя по высказываниям этого Погребняка-он человек без совести !
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zigbert
1614692644
Человек он хороший и не важно что иногда может замахнуться мячом на арбитра.
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