Главные новости дня. Федотов допустил переигровку матча «Зенит» – «Ростов»; «Краснодар» интересуется Жемалетдиновым

Карпин: «Судья после предъявления карточки должен дать свисток. Его не прозвучало, «Зенит» разыграл мяч и забил гол».

AS: будущее Азара в «Реале» окажется под вопросом в случае трансфера Мбаппе.

Антон Миранчук восстанавливается после мышечной травмы.

«Манчестер Юнайтед» может продать Де Хеа и Марсьяля.

«Краснодар» интересуется форвардом «Локомотива» Жемалетдиновым.

РПЛ. «Химки» победили «Уфу» и поднялись на девятое место.

РПЛ. «Ростов» в меньшинстве спас ничью в игре с «Зенитом», Соу оформил дубль.

РПЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, Влашич не реализовал пенальти.

РПЛ. «Сочи» разгромил «Арсенал» и опередил в таблице «Спартак».

Арбитр Федотов допустил переигровку матча «Зенит» – «Ростов».