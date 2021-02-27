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РПЛ. «Химки» победили «Уфу» и поднялись на девятое место

27 февраля 2021, 15:55
6

В матче 20-го тура РПЛ «Химки» дома выиграли у «Уфы» со счетом 2:1.

Победу подмосковной команде, которая с 74-й минуты играла вдесятером, принесли голы Мохамеда Конате и Дениса Глушакова. У гостей отличился Владислав Камилов.

Набрав три очка, «Химки» поднялись с 11-го на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» осталась на 15-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Химки – Уфа – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Конате, 49; 2:0 – Глушаков, 62; 2:1 – Камилов, 90+4.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов (Могилевец, 90+4), Трошечкин (Камышев, 83), Боженов, Конате

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе (Сысуев, 85), Йокич, Камилов, Голубев (Урунов, 46), Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Предупреждения: Кухарчук, 21; Боженов, 34; Трошечкин, 40; Конате, 61 – Камилов, 7.

Удаление: Кухарчук, 74 – нет.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Химки Уфа
Комментарии (6)
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Enter2006
1614430534
Химки - МОЛОДЦЫ!
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derrik2000
1614431048
Концовочка, конечно, очень нервной получилась для Химок из-за удаления Кухарчука. Но справились. ПОЧТИ справились, раз всё таки один мяч пропустили, хотя победу в матче не упустили. Отдельно рад за Дениса Глушакова. ВОЖАК - ни убавить, ни прибавить: вёл за собой вперёд химчан, подсказывал и личным примером показывал, КАК нужно играть. Молодец! Урунов... Что сказать??? Остон, они и есть - Остон: бесполезная "вещь в себе" на поле. По чьему-то выражению, "штучный игрок". Хоть это выражение из уст кого-то из специалистов прозвучало, как похвала Урунову, но я это выражение по отношению к Остону понимаю так, что он из-за своей "штучности" в команде играть не способен. Балласт, одним словом. Но "Уфе" сойдёт".
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Kokmarov
1614432095
Что-то не особо кого заинтересовал этот матч. Никакой грызни не на сайте. Не интересны клубы сами по себе. На самом дель жаль, что Уфа идет на вылет.
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portero
1614432195
Уфа в ФНЛ идёт верным шагом.
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paracetamol
1614453469
Фуфу в ФНЛ!
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zigbert
1614457355
Химки правильно отреагировали на вылет из Кубка. Собрано провели матч.
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