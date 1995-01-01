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    РПЛ. «Химки» победили «Уфу» и поднялись на девятое место

    В матче 20-го тура РПЛ «Химки» дома выиграли у «Уфы» со счетом 2:1.

    Победу подмосковной команде, которая с 74-й минуты играла вдесятером, принесли голы Мохамеда Конате и Дениса Глушакова. У гостей отличился Владислав Камилов.

    Набрав три очка, «Химки» поднялись с 11-го на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» осталась на 15-й строчке.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Химки – Уфа – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Конате, 49; 2:0 – Глушаков, 62; 2:1 – Камилов, 90+4.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов (Могилевец, 90+4), Трошечкин (Камышев, 83), Боженов, Конате

    «Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе (Сысуев, 85), Йокич, Камилов, Голубев (Урунов, 46), Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

    Предупреждения: Кухарчук, 21; Боженов, 34; Трошечкин, 40; Конате, 61 – Камилов, 7.

    Удаление: Кухарчук, 74 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии4
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      Рейтинг: +45508

      portero 39 минут назад

      Уфа в ФНЛ идёт верным шагом.

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      Рейтинг: +588

      Kokmarov 41 минуту назад

      Что-то не особо кого заинтересовал этот матч. Никакой грызни не на сайте. Не интересны клубы сами по себе. На самом дель жаль, что Уфа идет на вылет.

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      Рейтинг: +14181

      derrik2000 58 минут назад

      Концовочка, конечно, очень нервной получилась для Химок из-за удаления Кухарчука.
      Но справились.
      ПОЧТИ справились, раз всё таки один мяч пропустили, хотя победу в матче не упустили.
      Отдельно рад за Дениса Глушакова.
      ВОЖАК - ни убавить, ни прибавить: вёл за собой вперёд химчан, подсказывал и личным примером показывал, КАК нужно играть.
      Молодец!
      Урунов...
      Что сказать???
      Остон, они и есть - Остон: бесполезная "вещь в себе" на поле.
      По чьему-то выражению, "штучный игрок".
      Хоть это выражение из уст кого-то из специалистов прозвучало, как похвала Урунову, но я это выражение по отношению к Остону понимаю так, что он из-за своей "штучности" в команде играть не способен.
      Балласт, одним словом.
      Но "Уфе" сойдёт".

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      Рейтинг: +650

      Enter2006 1 час назад

      Химки - МОЛОДЦЫ!

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