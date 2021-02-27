РПЛ. «Химки» победили «Уфу» и поднялись на девятое место

В матче 20-го тура РПЛ «Химки» дома выиграли у «Уфы» со счетом 2:1.

Победу подмосковной команде, которая с 74-й минуты играла вдесятером, принесли голы Мохамеда Конате и Дениса Глушакова. У гостей отличился Владислав Камилов.

Набрав три очка, «Химки» поднялись с 11-го на девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Уфа» осталась на 15-й строчке.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Химки – Уфа – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Конате, 49; 2:0 – Глушаков, 62; 2:1 – Камилов, 90+4.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Мирзов (Могилевец, 90+4), Трошечкин (Камышев, 83), Боженов, Конате

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе (Сысуев, 85), Йокич, Камилов, Голубев (Урунов, 46), Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Предупреждения: Кухарчук, 21; Боженов, 34; Трошечкин, 40; Конате, 61 – Камилов, 7.

Удаление: Кухарчук, 74 – нет.

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