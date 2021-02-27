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    РПЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, Влашич не реализовал пенальти

    «Локомотив» в первом матче РПЛ в 2021 году оказался сильнее ЦСКА. Оба гола забиты в первом тайме.

    У гостей на 73-й минуте не реализовал пенальти Никола Влашич – выше ворот.

    На 74-й минуте был удален главный тренер «Локомотива» Марко Николич. В следующем матче он не будет присутствовать на скамейке.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лисакович, 6: 2:0 – Крыховяк, 41.

    «Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Баринов, 90), Рыбчинский (Живоглядов, 85), Куликов (Магкеев, 86), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Эдер, 69), Камано.

    ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Щенников (Эджуке, 46), Марадишвили (Тикнизян, 86), Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон (Кучаев, 46), Влашич, Рондон (Чалов, 66).

    Предупреждения: Рыбус, 90+1 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2021 20:55
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 28 февраля 2021, 14:04

      С заслуженной победой Локо!

      1
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      Рейтинг: +140

      Жуков А 28 февраля 2021, 02:53

      ЛОКО с победой. Но второй тайм однозначно незачет

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5161

      PAREVG. 28 февраля 2021, 01:16

      С победой КРАСНО-ЗЕЛЕНЫЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +413

      За Московский ЦСКА 27 февраля 2021, 23:38

      Господин Ганчаренко, когда ты уйдешь? Господин Ганчаренко, тебя скоро начнут проклинать миллионы людей, кому не безразличен ЦСКА! Хотя да, на такой поступок готов пойти только мужчина. Господин Ганчаренко...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 27 февраля 2021, 23:26

      Локомотив - молодцы! Заслуженно победили. ЦСКА... надо что-то менять. И тактика Ганчаренко мне по-прежнему не нравится.

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 февраля 2021, 22:40

      Конявые смотрелись очень бледно. Как там бульбаш в роли тренера, еще держится?

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2021, 22:15

      Локомотив с победой! Забив быстрый, гол Локомотив стал играть по счету. В конце тайма Крыховяк забил красивый гол. Во втором тайме ЦСКА полностью перехватил инициативу. Ключевым моментом можно считать назначение пенальти в ворота Локомотива. Но Влашич не реализовал его.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +28518

      JTherry > zigbert 27 февраля 2021, 23:28

      "в цска 5 футболистов больны ковидом: Акинфеев, Обляков, Тороп, Дивеев и Бохинен" - заявили Иван Карпов и Сергей Егоров в своих телеграм-каналах... а что по этому поводу думает самый "справедливый" Роспотребнадзор и что записано в Регламенте?

      1
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      Рейтинг: +5776

      ySS 27 февраля 2021, 21:30

      Локомотив с победой!
      ЦСКА не смог переломить ход неудачно складывающегося матча
      Голы - красавцы, а оборона паровозов сыграла на своём хорошем уровне

      4
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 27 февраля 2021, 21:18

      Локо с настроем вышли на матч, быстро забили, коням ловить нечего было в такой игре с Помазуном в воротах) лучше бы не говорил Кашшаи с Левниковым-ст. про "рукав", все-равно ставят такие пенальти всем... а локо победили заслуженно, и голы - классные!

      7
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      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 27 февраля 2021, 21:12

      Всех болельщиков Локо с победой.

      6
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