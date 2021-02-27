РПЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, Влашич не реализовал пенальти

«Локомотив» в первом матче РПЛ в 2021 году оказался сильнее ЦСКА. Оба гола забиты в первом тайме.

У гостей на 73-й минуте не реализовал пенальти Никола Влашич – выше ворот.

На 74-й минуте был удален главный тренер «Локомотива» Марко Николич. В следующем матче он не будет присутствовать на скамейке.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лисакович, 6: 2:0 – Крыховяк, 41.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Баринов, 90), Рыбчинский (Живоглядов, 85), Куликов (Магкеев, 86), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Эдер, 69), Камано.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Щенников (Эджуке, 46), Марадишвили (Тикнизян, 86), Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон (Кучаев, 46), Влашич, Рондон (Чалов, 66).

Предупреждения: Рыбус, 90+1 – нет.

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