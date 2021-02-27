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  • РПЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, Влашич не реализовал пенальти

РПЛ. «Локомотив» победил ЦСКА, Влашич не реализовал пенальти

27 февраля 2021, 20:55
30

«Локомотив» в первом матче РПЛ в 2021 году оказался сильнее ЦСКА. Оба гола забиты в первом тайме.

У гостей на 73-й минуте не реализовал пенальти Никола Влашич – выше ворот.

На 74-й минуте был удален главный тренер «Локомотива» Марко Николич. В следующем матче он не будет присутствовать на скамейке.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лисакович, 6: 2:0 – Крыховяк, 41.

«Локомотив»: Гилерме, Рыбус, Чорлука, Пабло, Жемалетдинов (Баринов, 90), Рыбчинский (Живоглядов, 85), Куликов (Магкеев, 86), Мухин, Крыховяк, Лисакович (Эдер, 69), Камано.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Щенников (Эджуке, 46), Марадишвили (Тикнизян, 86), Зайнутдинов, Ахметов, Сигурдссон (Кучаев, 46), Влашич, Рондон (Чалов, 66).

Предупреждения: Рыбус, 90+1 – нет.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (30)
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slavа0508
1614448566
С победой Локо!!!для февраля неплохая игра,,,
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Боцман59rus
1614448640
У Локо конечно красивые залетели, такие нечасто бывают, но ЦСКА это не оправдывает, что то они сильно не живые
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zra78
1614448653
С Победой КЗ!!!! Половинчатым составам умудрились. Что делают Камано и Эдер.....
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SpartakFirst064
1614448654
Армейцы упустили хорошую возможность приблизиться к лидеру,Локо с победой,,
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Черкизовский Кот
1614448692
Хочется поблагодарить Слободана Райковича за то, что его больше нет в команде!
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CSKA57
1614448930
Спасибо ребята, "порадовали" своей никчемной игрой! Локомотив с заслуженной победой!
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фанат джигурды
1614448948
С победой нас!!! Что Лис, что Пан пробили от души))) 2-й тайм опять ни одного удара по воротам(((( Гиля- молодец спас в самое нужное время. Пенальти? Раз такие ставят, то пусть ставят всем и всегда. Только во времена смоюродивой мы не могли победить ЦСКА, но это лирическое отступление. Ещё раз с победой всех красно-зелёных братьев и сестёр и Диму с возвращением на поле!!!
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Боцман59rus
1614449016
В нашем чемпионате, когда очень надо показать на точку, все тело превращается в руку, видимо гандом Левников создал прецендент
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Кузьмич на трибуне
1614449541
Всех болельщиков Локо с победой.
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JTherry
1614449914
Локо с настроем вышли на матч, быстро забили, коням ловить нечего было в такой игре с Помазуном в воротах) лучше бы не говорил Кашшаи с Левниковым-ст. про "рукав", все-равно ставят такие пенальти всем... а локо победили заслуженно, и голы - классные!
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