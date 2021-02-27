Антон Миранчук восстанавливается после мышечной травмы

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, сообщил, что его клиент пока не готов играть из-за повреждения.
«У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов. Никто не собирается форсировать его восстановление.
Главная задача – чтобы игрок полностью восстановился. Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле», – сказал агент.
- В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал пять ассистов в 24 матчах.
- «Локомотив» идет на восьмом месте в РПЛ.
Источник: «Чемпионат»