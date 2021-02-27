Антон Миранчук восстанавливается после мышечной травмы

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, сообщил, что его клиент пока не готов играть из-за повреждения.

«У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов. Никто не собирается форсировать его восстановление.

Главная задача – чтобы игрок полностью восстановился. Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле», – сказал агент.