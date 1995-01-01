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    Антон Миранчук восстанавливается после мышечной травмы

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, сообщил, что его клиент пока не готов играть из-за повреждения.

    «У Антона есть мышечная травма. Восстановление проходит под контролем тренерского и медицинского штабов. Никто не собирается форсировать его восстановление.

    Главная задача – чтобы игрок полностью восстановился. Условия непростые: то холод, то тепло, поэтому никто никуда не торопится. Желаю Антону полного выздоровления и возвращения на поле», – сказал агент.

    • В текущем сезоне хавбек забил семь голов и сделал пять ассистов в 24 матчах.
    • «Локомотив» идет на восьмом месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +17336

      slavutiq70 8 минут назад

      Вот так,и играют в основном на лавке,просто не готовы к нагрузкам,от этого и травмы,

      0
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      Рейтинг: +4449

      Cleaner 1 час назад

      А Кокорин уже тренируется в общей группе и готов выйти на поле. Вот это новости о наших звездных легионерах!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27428

      zra78 > Cleaner 1 час назад

      Антон Миранчук,а не Алексей!

      0
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