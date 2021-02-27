«Манчестер Юнайтед» может продать Де Хеа и Марсьяля

«Манчестер Юнайтед» планирует летнюю трансферную кампанию, пишет Eurosport.

По информации источника, по окончании сезона клуб будет готов к рассмотрению предложений о продаже вратаря Давида Де Хеа и нападающего Антони Марсьяля.

Если испанец не покинет команду, то на уходе будет настаивать другой голкипер Дин Хендерсон, а «МЮ» не хотел бы его терять.

Что касается француза, то его место в составе окажется под вопросом в случае покупки вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

Кроме того, «Юнайтед» намерен усилить центр и правый фланг обороны, а также решить вопрос с будущим Поля Погба.