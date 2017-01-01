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    «Манчестер Юнайтед» может продать Де Хеа и Марсьяля

    «Манчестер Юнайтед» планирует летнюю трансферную кампанию, пишет Eurosport.

    По информации источника, по окончании сезона клуб будет готов к рассмотрению предложений о продаже вратаря Давида Де Хеа и нападающего Антони Марсьяля.

    Если испанец не покинет команду, то на уходе будет настаивать другой голкипер Дин Хендерсон, а «МЮ» не хотел бы его терять.

    Что касается француза, то его место в составе окажется под вопросом в случае покупки вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

    Кроме того, «Юнайтед» намерен усилить центр и правый фланг обороны, а также решить вопрос с будущим Поля Погба.

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    Источник: Eurosport

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