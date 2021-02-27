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  • Арбитр Федотов допустил переигровку матча «Зенит» – «Ростов»

Арбитр Федотов допустил переигровку матча «Зенит» – «Ростов»

27 февраля 2021, 22:13
45

Матч 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2) могут переиграть. Такую точку зрения выразил бывший судья чемпионата России Игорь Федотов.

«Арбитр Алексей Матюнин пренебрeг рекомендациям, которые описаны в официальных правилах. Там приведены практические рекомендации для официальных лиц этого сезона. Например, где располагаться при штрафном или 11-метровом ударе. Если рассуждать логически – это рекомендации ФИФА, которые нужно выполнять.

Судья не может находиться справа от стенки, потому что там написано – рекомендовано слева. Так вот, там также написано, что свисток необходим для начала и возобновления игры, остановки игры для штрафного или 11-метрового удара, окончания матча, а также возобновления игры после еe остановки. И вот это – ключевой момент. Там написано: для возобновления игры после еe остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку – он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, так как могут возникнуть проблемы с переигровкой матча, так как могли быть нарушены правила игры», – сказал Федотов.

  • С Федотовым согласен главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
  • Дублем у «Ростова» отметился форвард Али Соу.
  • По ходу встречи обе команды успели повести в счете.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Федотов Игорь
Комментарии (45)
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paracetamol
1614453386
Если будет переигровка, то счет будет 6-1 в пользу Зенита. Все это понимают и не допустят!
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deinego77@yandex.ru
1614453426
Да кто там ёё переиграет !!!!
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zigbert
1614454448
Судья что называется "поплыл" и забыл о правилах. Инициировать переигровку должен Ростов. Но пойдут ли они на это? Этот результат их устроит.
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Semargl18
1614454701
Конечно... 2 очка бомжи профукали.. явно переигровка.. судья не знает регламент... написано же зенит должен выигрывать.
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paracetamol
1614455392
А я бы переигровку посмотрел. Интересно, как злой Зенит Ростов в одну калитку вынесет. Но Валера не согласится, он же все понимает!
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Валерий2705
1614460080
Федотов это уже не арбитр, а высиратель эпотажных мыслей, которые с радостью хавает гавнобомбир. Ошибка то судейская была, но какая накуй переигровка? Когда вообще последний раз была переигровка в РФПЛ? Клоун.
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nominum
1614461603
А что когда-то были переигровки из-за того, что судья ошибся? Тогда половину матчей в РПЛ переигрывать надо. Гонит Федотов. Ну пожурит начальство судью и на этом всё кончится.
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slavа0508
1614468834
Ну давай весь чемпионат переиграем,,бывало и по два левых пендаля за матч,,,
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nik55
1614488444
судьям была установка-----тянуть бомжей любым способом
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Axe111
1614492240
Какая **** переигровка!!!! Отмена нелепого гола газовых!!!!!!!
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