Арбитр Федотов допустил переигровку матча «Зенит» – «Ростов»

Матч 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2) могут переиграть. Такую точку зрения выразил бывший судья чемпионата России Игорь Федотов.

«Арбитр Алексей Матюнин пренебрeг рекомендациям, которые описаны в официальных правилах. Там приведены практические рекомендации для официальных лиц этого сезона. Например, где располагаться при штрафном или 11-метровом ударе. Если рассуждать логически – это рекомендации ФИФА, которые нужно выполнять.

Судья не может находиться справа от стенки, потому что там написано – рекомендовано слева. Так вот, там также написано, что свисток необходим для начала и возобновления игры, остановки игры для штрафного или 11-метрового удара, окончания матча, а также возобновления игры после еe остановки. И вот это – ключевой момент. Там написано: для возобновления игры после еe остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку – он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, так как могут возникнуть проблемы с переигровкой матча, так как могли быть нарушены правила игры», – сказал Федотов.

С Федотовым согласен главный тренер «Ростова» Валерий Карпин .

. Дублем у «Ростова» отметился форвард Али Соу .

. По ходу встречи обе команды успели повести в счете.