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    Арбитр Федотов допустил переигровку матча «Зенит» – «Ростов»

    Матч 20-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2) могут переиграть. Такую точку зрения выразил бывший судья чемпионата России Игорь Федотов.

    «Арбитр Алексей Матюнин пренебрeг рекомендациям, которые описаны в официальных правилах. Там приведены практические рекомендации для официальных лиц этого сезона. Например, где располагаться при штрафном или 11-метровом ударе. Если рассуждать логически – это рекомендации ФИФА, которые нужно выполнять.

    Судья не может находиться справа от стенки, потому что там написано – рекомендовано слева. Так вот, там также написано, что свисток необходим для начала и возобновления игры, остановки игры для штрафного или 11-метрового удара, окончания матча, а также возобновления игры после еe остановки. И вот это – ключевой момент. Там написано: для возобновления игры после еe остановки для предупреждения или удаления. В данной ситуации Матюнин достал карточку – он обязан остановить игру, записать карточку, а потом возобновить игру свистком. Матюнин сейчас явно переживает, так как могут возникнуть проблемы с переигровкой матча, так как могли быть нарушены правила игры», – сказал Федотов.

    • С Федотовым согласен главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.
    • Дублем у «Ростова» отметился форвард Али Соу.
    • По ходу встречи обе команды успели повести в счете.

    Источник: «Чемпионат»

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    27.02.2021 22:13
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 28 февраля 2021, 09:56

      Бред какой то.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +374

      zaichkin777@gmail.com 28 февраля 2021, 09:54

      Хорошо, что судья показал карточку правой рукой. Представляете, что-бы было, покажи он левой!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 28 февраля 2021, 09:23

      Бред больного. Он забыл уточнить, какой ногой судья шагнул на поле, в начале игры.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 28 февраля 2021, 09:04

      Какая **** переигровка!!!! Отмена нелепого гола газовых!!!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 28 февраля 2021, 08:37

      Объявлен аукцион для судей на право судить переигровку (инфа - 1 лям %)

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 28 февраля 2021, 08:00

      судьям была установка-----тянуть бомжей любым способом

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 > пьяныйхоровод 28 февраля 2021, 10:35

      ты с деревянным этим занимайся

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 28 февраля 2021, 02:33

      Ну давай весь чемпионат переиграем,,бывало и по два левых пендаля за матч,,,

      3
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      Рейтинг: +2056

      nominum 28 февраля 2021, 00:33

      А что когда-то были переигровки из-за того, что судья ошибся? Тогда половину матчей в РПЛ переигрывать надо. Гонит Федотов. Ну пожурит начальство судью и на этом всё кончится.

      6
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 28 февраля 2021, 00:08

      Федотов это уже не арбитр, а высиратель эпотажных мыслей, которые с радостью хавает гавнобомбир. Ошибка то судейская была, но какая накуй переигровка? Когда вообще последний раз была переигровка в РФПЛ? Клоун.

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 27 февраля 2021, 23:44

      Это все фигня.. Спартак тревожит - вдруг встрепенется? Хотя вряд ли.

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