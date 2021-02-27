Карпин: «Судья после предъявления карточки должен дать свисток. Его не прозвучало, «Зенит» разыграл мяч и забил гол»

По мнению главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, «Зенит» забил второй мяч в очном матче (2:2) не по правилам. Перед розыгрышем штрафного рефери Алексей Матюнин должен был дать свисток, считает Карпин.

«Судейство не комментирую – зарекался. Мне прислали на телефон регламент, в котором написано чeрным по белому, что после предъявления карточки, должен прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупреждение, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно, не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились. Не знаю, с какого времени», – сказал Карпин.

С позицией Карпина согласен экс-судья РПЛ Игорь Федотов . Видео доступно ниже.

. Видео доступно ниже. Дублем у «Ростова» отметился форвард Али Соу .

. Матч в Санкт-Петербурге стал для Карпина 100-м в «Ростове» (39 побед, 33 поражения).