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  • Карпин: «Судья после предъявления карточки должен дать свисток. Его не прозвучало, «Зенит» разыграл мяч и забил гол»

Карпин: «Судья после предъявления карточки должен дать свисток. Его не прозвучало, «Зенит» разыграл мяч и забил гол»

27 февраля 2021, 22:01
19

По мнению главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, «Зенит» забил второй мяч в очном матче (2:2) не по правилам. Перед розыгрышем штрафного рефери Алексей Матюнин должен был дать свисток, считает Карпин.

«Судейство не комментирую – зарекался. Мне прислали на телефон регламент, в котором написано чeрным по белому, что после предъявления карточки, должен прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупреждение, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно, не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились. Не знаю, с какого времени», – сказал Карпин.

  • С позицией Карпина согласен экс-судья РПЛ Игорь Федотов. Видео доступно ниже.
  • Дублем у «Ростова» отметился форвард Али Соу.
  • Матч в Санкт-Петербурге стал для Карпина 100-м в «Ростове» (39 побед, 33 поражения).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Карпин Валерий
Комментарии (19)
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Рубинище
1614452826
этот момент тоже не понял, почему судья не остановил игру то.
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Добрый Бобер
1614453397
Скоро судьям выдадут электрошокеры, чтобы прогонять лежащих игроков противника "Зенита". А скоро введут правило, что если ты лежишь против "Зенита", то тебе дисквалификация и штраф.
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paracetamol
1614453428
Это все отмазка для нищих.
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VVM1964
1614455554
Валера , у нас " если надо ", законы переписывают , а ты говоришь правила . (((
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Валерий2705
1614456215
Болельщик Зенита. Но тут нечего сказать, на районных соревнованиях и то всем известно, не только судьям, что после предъявления жёлтой карточки мяч должен разыгрываться по свистку и никак иначе. Матюнин поплыл. А рылам с.р.а.н.ы.м не открывать бы свой пятак вонючий. Вас когда судьи тащат и дают забивать с нарушениями не видите в упор, только радостно визжите. Вас п.и.д.о... никто не заслуживает в РФПЛ. 6-7 место ваше по праву, АЕКи, Санкт-галлены и прочие Браги это давно доказали в отборах ЛЕ.
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paracetamol
1614456651
Не плачь, девчонка...!
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sobaka120982
1614457069
су.а отняли 2 очка у ростова.симпатизирую Карпину! классную команду собрал.впрочем как и ФЕДОТОВ!!!!!
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knikos
1614457079
Почему он не затронул вопрос с неназначением пенальти и второй жёлтой Норману , когда он валил за майку Ловрена и тот отмахнулся ? Эээээх , Карпушаааааа ...
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Бриг
1614458396
Ну, предъяви официально - и переигрывай. Посмотрим с интересом, если ты такой принципиальный.
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