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    Карпин: «Судья после предъявления карточки должен дать свисток. Его не прозвучало, «Зенит» разыграл мяч и забил гол»

    По мнению главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, «Зенит» забил второй мяч в очном матче (2:2) не по правилам. Перед розыгрышем штрафного рефери Алексей Матюнин должен был дать свисток, считает Карпин.

    «Судейство не комментирую – зарекался. Мне прислали на телефон регламент, в котором написано чeрным по белому, что после предъявления карточки, должен прозвучать свисток арбитра. Судья только выносил предупреждение, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свистка, естественно, не прозвучало. Хотя судьи сказали, что правила изменились. Не знаю, с какого времени», – сказал Карпин.

    • С позицией Карпина согласен экс-судья РПЛ Игорь Федотов. Видео доступно ниже.
    • Дублем у «Ростова» отметился форвард Али Соу.
    • Матч в Санкт-Петербурге стал для Карпина 100-м в «Ростове» (39 побед, 33 поражения).

    Источник: официальный сайт «Ростова»

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    27.02.2021 22:01
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 27 февраля 2021, 23:39

      Ну, предъяви официально - и переигрывай. Посмотрим с интересом, если ты такой принципиальный.

      0
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      Рейтинг: +11219

      knikos 27 февраля 2021, 23:17

      Почему он не затронул вопрос с неназначением пенальти и второй жёлтой Норману , когда он валил за майку Ловрена и тот отмахнулся ? Эээээх , Карпушаааааа ...

      4
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 27 февраля 2021, 23:17

      су.а отняли 2 очка у ростова.симпатизирую Карпину! классную команду собрал.впрочем как и ФЕДОТОВ!!!!!

      2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 февраля 2021, 23:10

      Не плачь, девчонка...!

      -2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 27 февраля 2021, 23:03

      Болельщик Зенита. Но тут нечего сказать, на районных соревнованиях и то всем известно, не только судьям, что после предъявления жёлтой карточки мяч должен разыгрываться по свистку и никак иначе. Матюнин поплыл. А рылам с.р.а.н.ы.м не открывать бы свой пятак вонючий. Вас когда судьи тащат и дают забивать с нарушениями не видите в упор, только радостно визжите. Вас п.и.д.о... никто не заслуживает в РФПЛ. 6-7 место ваше по праву, АЕКи, Санкт-галлены и прочие Браги это давно доказали в отборах ЛЕ.

      3
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      Рейтинг: +11219

      knikos > Валерий2705 27 февраля 2021, 23:27

      Но , с другой стороны , судья дал карту Ловрену за отмашку , но после чего ? После того , как Норман завалил его в штрафной , дёрнув сзади за майку . Или это не пенальти и вторая карта Норману ? А ?

      2
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      Рейтинг: +5888

      Павелий > Persona_non_Grata 28 февраля 2021, 01:59

      Так бомжи не знают матчасти и начинают дико материться, когда задаёшь им простые вопросы, ответы на которые есть на оф. сайте Зенита.

      4
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > ziborock 28 февраля 2021, 09:06

      А ты собери точно такую же статистику по спаму)) приколишься с того что списочек получится длиннее. Так что часто или нет - всё познается в сравнении. По сравнению со срамом - нет, не часто))

      0
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      Рейтинг: +482

      Снег > ziborock 28 февраля 2021, 12:12

      Всё по делу. А международные рефери (что мы видим в евроотборах) не заряжены газом, поэтому Зенит и летит в Европах как фанера над Невой.

      4
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      Рейтинг: +5888

      Павелий > пьяныйхоровод 28 февраля 2021, 13:16

      Да, на сайте так и написано: Газпром купил Зенит, т.е. стал не спонсором, а ВЛАДЕЛЬЦЕМ!

      3
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 27 февраля 2021, 22:52

      Валера , у нас " если надо ", законы переписывают , а ты говоришь правила . (((

      14
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VVM1964 28 февраля 2021, 08:37

      Какие законы, Конституцию России под себя меняют как хотят.

      2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 февраля 2021, 22:17

      Это все отмазка для нищих.

      -3
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      Рейтинг: +1897

      Aston > paracetamol 27 февраля 2021, 22:45

      Ты им и являешься,поганое синее городе!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF > paracetamol 27 февраля 2021, 22:46

      А что он должен был ответить? Не сам же он выпалил это. Все всё прекрасно понимают, так что это шикарный счет для Ростова.

      4
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 27 февраля 2021, 22:16

      Скоро судьям выдадут электрошокеры, чтобы прогонять лежащих игроков противника "Зенита". А скоро введут правило, что если ты лежишь против "Зенита", то тебе дисквалификация и штраф.

      7
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      Рейтинг: +11242

      alp > Добрый Бобер 27 февраля 2021, 23:01

      Зенит тут не при чем. за грубую игру и симуляцию нужно наказывать штрафными очками. и неважно, кто грубит и затягивает. если Зенит так начнет играть, я буду первый кто будет за наказание Зениту.

      1
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 27 февраля 2021, 22:07

      этот момент тоже не понял, почему судья не остановил игру то.

      4
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      Рейтинг: +11219

      knikos > Рубинище 27 февраля 2021, 23:11

      Мяч был в центре поля . Розыгрыш напрямую не приводил к голу !

      -1
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