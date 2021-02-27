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  • AS: будущее Азара в «Реале» окажется под вопросом в случае трансфера Мбаппе

AS: будущее Азара в «Реале» окажется под вопросом в случае трансфера Мбаппе

27 февраля 2021, 09:23
9

Вингер «Реала» Эден Азар может покинуть команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

Не исключено, что мадридский клуб продаст 30-летнего футболиста в случае приобретения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Дело в том, что француз хочет играть только на левом фланге атаки, где сейчас выступает как раз бельгиец.

Кроме того, «Реалу» будет нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы удовлетворить финансовые требования Мбаппе. Уход Азара с окладом 14 миллионов евро в год может стать решением для клуба.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Азар Эден Мбаппе Килиан
Комментарии (9)
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Cules2013
1614409447
Будущее Азара в Реале под вопросом ещё с прошло года, т.к. сплошные травмы, в перерывах между которыми Эден играет очень слабенько. А сколько денег слили на его трансфер и зарплату, так это вообще тихий ужас. А возраст-то уже 30 лет. Пик он свой прошёл. Реал с его покупкой лохонулся похлеще, чем мы с Коутиньо.
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серега кашин
1614415727
азар и впрямь для реала неудачный трансфер и его надо както им спехнуть
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Benifacto
1614428918
скорей Бенза выпишут...
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BlackMurderDeco
1614439996
Азара, как и многих реал просто угробил, но зато радует ,что другие на многих трансферах навариваются на реале) хотя Бавария Крута арендовала, и он Барселону то похоронил и выиграл все в аренде
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