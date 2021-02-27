AS: будущее Азара в «Реале» окажется под вопросом в случае трансфера Мбаппе

Вингер «Реала» Эден Азар может покинуть команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

Не исключено, что мадридский клуб продаст 30-летнего футболиста в случае приобретения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Дело в том, что француз хочет играть только на левом фланге атаки, где сейчас выступает как раз бельгиец.

Кроме того, «Реалу» будет нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы удовлетворить финансовые требования Мбаппе. Уход Азара с окладом 14 миллионов евро в год может стать решением для клуба.