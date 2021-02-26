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    AS: будущее Азара в «Реале» окажется под вопросом в случае трансфера Мбаппе

    Вингер «Реала» Эден Азар может покинуть команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.

    Не исключено, что мадридский клуб продаст 30-летнего футболиста в случае приобретения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

    Дело в том, что француз хочет играть только на левом фланге атаки, где сейчас выступает как раз бельгиец.

    Кроме того, «Реалу» будет нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы удовлетворить финансовые требования Мбаппе. Уход Азара с окладом 14 миллионов евро в год может стать решением для клуба.

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    Источник: AS

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11336

      Cules2013 39 минут назад

      Будущее Азара в Реале под вопросом ещё с прошло года, т.к. сплошные травмы, в перерывах между которыми Эден играет очень слабенько. А сколько денег слили на его трансфер и зарплату, так это вообще тихий ужас. А возраст-то уже 30 лет. Пик он свой прошёл. Реал с его покупкой лохонулся похлеще, чем мы с Коутиньо.

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      Рейтинг: +1636

      Алехсбургер. > Cules2013 27 минут назад

      Азар-зар-зар, Азар-зар-зар, гули-гули азар-зар-зар.(С) турецкая,с намёком.

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      Рейтинг: +818

      Радио1000шумеров > Cules2013 43 секунды назад

      Барса заплатила Ливеру 5 лямов евро за победу Коутиньо в Лиге Чемпионов. Такое издевательство даже Азару, с его вечными травмами, будет трудно переплюнуть...

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