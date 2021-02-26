AS: будущее Азара в «Реале» окажется под вопросом в случае трансфера Мбаппе

Будущее Азара в Реале под вопросом ещё с прошло года, т.к. сплошные травмы, в перерывах между которыми Эден играет очень слабенько. А сколько денег слили на его трансфер и зарплату, так это вообще тихий ужас. А возраст-то уже 30 лет. Пик он свой прошёл. Реал с его покупкой лохонулся похлеще, чем мы с Коутиньо.
Вингер «Реала» Эден Азар может покинуть команду во время летнего трансферного окна, сообщает AS.
Не исключено, что мадридский клуб продаст 30-летнего футболиста в случае приобретения форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
Дело в том, что француз хочет играть только на левом фланге атаки, где сейчас выступает как раз бельгиец.
Кроме того, «Реалу» будет нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы удовлетворить финансовые требования Мбаппе. Уход Азара с окладом 14 миллионов евро в год может стать решением для клуба.