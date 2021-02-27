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  • РПЛ. «Сочи» разгромил «Арсенал» и опередил в таблице «Спартак»

РПЛ. «Сочи» разгромил «Арсенал» и опередил в таблице «Спартак»

27 февраля 2021, 21:10
46

«Сочи» крупно обыграл на своем поле «Арсенал». Все голы забили разные футболисты. Победный мяч на счету Антона Заболотного.

Сочинцы поднялись на третье место в таблице, опередив «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Сочи – Арсенал (Тула) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 51; 2:0 – Терехов, 53; 3:0 – Жоаозиньо, 58; 4:0 – Юсупов, 67.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов (Новосельцев, 65), Миладинович, Мевля, Терехов, Цаллагов, Нобоа (Барсов, 82), Заика, Жоаозиньо (Руденко, 78), Юсупов (Пруцев, 78), Заболотный (Дуганджич, 78).

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Григалава, Довбня (Ткачев, 59), К. Кангва (Джорджевич, 71), Чаушич (Пантелеев, 69), Ломовицкий, Панченко (Коновалов, 59), Э. Кангва (Горбатенко, 46), Луценко.

Предупреждения: Заика, 81 – Довбня, 41; Григалава, 68; Ткачев, 86.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Сочи Арсенал Спартак
Комментарии (46)
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tushkanlz
1614449668
Сочинцы – молодцы! С победой! Голы – красавцы! От «Арсенала» ожидалось большего…
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Ageorgov
1614449711
Сочинцы приятно удивили, «Арсенал» - разочаровал. «Сочи» - с победой!
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knikos
1614449778
Молодцы ! Вчистую ! У Федотова все игроки знают , что делать на поле , даже Заболото !
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sobaka120982
1614450411
Ребята ну красавцы)))) Сочииииии что вы творите!!!! Где эти не доэксперты которые желали этой команде сгинуть... с Победой!!!!! Рад за наш город
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Nevsky_RU
1614450889
Динамо СПб с победой, серебро РПЛ вполне реально, если конечно Гинер как обычно в кабинетах себе его не вымутит))
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Kokmarov
1614450924
Сочи - жги дальше. Красавцы!
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Retiremen_VMF
1614455518
Сочи конечно молодцы, но их болельщики лучше. Они уже завоевали 2 место и ждут жеребьевки ЛЕ. Парни, чуть подождите, дайте остальным доиграть чемпионат!
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paracetamol
1614456473
Тула, кажись, уже в ФНЛ. Хорошо Урал этого никчемного тренеришку сплавил, а то тоже там бы оказался. И зачем туляки его подобрали?
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Кузьмич на трибуне
1614457491
Зенит стремительно теряет очки , Сочи очки набирают . Зениту ещё самые важные игры играть. впереди ЦСКА, Сочи, Краснодар, Локо. а межу ними ещё и Рубин на выезде. Эдак Зенит может подвинуться на пьедестале.
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sobaka120982
1614491879
А ведь этот арсенал выбил зенит из кубка.... а Сочи через неделю громит его)))
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