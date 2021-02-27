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    РПЛ. «Сочи» разгромил «Арсенал» и опередил в таблице «Спартак»

    «Сочи» крупно обыграл на своем поле «Арсенал». Все голы забили разные футболисты. Победный мяч на счету Антона Заболотного.

    Сочинцы поднялись на третье место в таблице, опередив «Спартак».

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Сочи – Арсенал (Тула) – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Заболотный, 51; 2:0 – Терехов, 53; 3:0 – Жоаозиньо, 58; 4:0 – Юсупов, 67.

    «Сочи»: Джанаев, Маргасов (Новосельцев, 65), Миладинович, Мевля, Терехов, Цаллагов, Нобоа (Барсов, 82), Заика, Жоаозиньо (Руденко, 78), Юсупов (Пруцев, 78), Заболотный (Дуганджич, 78).

    «Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Григалава, Довбня (Ткачев, 59), К. Кангва (Джорджевич, 71), Чаушич (Пантелеев, 69), Ломовицкий, Панченко (Коновалов, 59), Э. Кангва (Горбатенко, 46), Луценко.

    Предупреждения: Заика, 81 – Довбня, 41; Григалава, 68; Ткачев, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.02.2021 21:10
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 28 февраля 2021, 09:02

      Проиграть этой командочке лол,идите во вторую лигу

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 28 февраля 2021, 08:57

      А ведь этот арсенал выбил зенит из кубка.... а Сочи через неделю громит его)))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4098

      Кузьмич на трибуне 27 февраля 2021, 23:24

      Зенит стремительно теряет очки , Сочи очки набирают . Зениту ещё самые важные игры играть. впереди ЦСКА, Сочи, Краснодар, Локо. а межу ними ещё и Рубин на выезде. Эдак Зенит может подвинуться на пьедестале.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 февраля 2021, 23:07

      Тула, кажись, уже в ФНЛ. Хорошо Урал этого никчемного тренеришку сплавил, а то тоже там бы оказался. И зачем туляки его подобрали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 27 февраля 2021, 22:51

      Сочи конечно молодцы, но их болельщики лучше. Они уже завоевали 2 место и ждут жеребьевки ЛЕ. Парни, чуть подождите, дайте остальным доиграть чемпионат!

      3
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      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Retiremen_VMF 27 февраля 2021, 23:01

      да ладно тебе)) дай по мечтать

      5
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Retiremen_VMF 27 февраля 2021, 23:06

      С каких буёв у них 2 место? Их болелы лучше - ты сопля унылая удали ли герб краснодара

      2
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 27 февраля 2021, 22:35

      В следующем туре уони пукнут чеченам, а свини в этом - татарам. И выйдет Сочи на чистое 2-е место в Лигу чемпионов. Зенит тоже, естессно выиграет. и Будут у нас 2 суперклуба - Зенит и Сочи!

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > paracetamol 27 февраля 2021, 22:46

      сплюнь

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > paracetamol 27 февраля 2021, 23:01

      2 супер клуба будут у нас - это ключевая фраза у нас !!!!! Сочи и Зенит будут беспрекословно поперемено царствовать на троне РПЛ!!!! А в ЛЧ кто лямку тянуть кто будет ? Зенит тухнет а СОЧИ наша **** надежда!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Интересное мнение

      1
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > minaev23 27 февраля 2021, 23:07

      Надо рокировку сделать, тренерами обменяться, и все будет отлично.

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > paracetamol 27 февраля 2021, 23:54

      Да ***, ть какая наху,,,,йт рокировка !!!!!!!!!!!! Я щас глянул мы 7 строку теряем !!! аякс **** ......т янг бойз и всё 8 строка

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > minaev23 27 февраля 2021, 23:55

      дожились

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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 27 февраля 2021, 21:35

      Сочи - жги дальше. Красавцы!

      8
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Kokmarov 27 февраля 2021, 22:00

      Жги дальше!!!! Дальше - 3 -е место (возможно)матч тв рукоплещет,эйфория,ожидание Лиги Европы , оптимистические прогнозы , две игры и - ........................... такую игру скажут болелы Сочи !!!! Если зенит в ЛЧ продвинутся не может , то куда фарм клубу соваться в еврокубки!!!!Местная тусовка РПЛ вот их уровень.

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Kokmarov 28 февраля 2021, 00:45

      В жопу твой осчи ! Я даже не буду исправлять ошибку! не долго жить осталось сочи вашему!!! Ну если вы у пуши....и не нагнетесь!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 27 февраля 2021, 21:34

      Динамо СПб с победой, серебро РПЛ вполне реально, если конечно Гинер как обычно в кабинетах себе его не вымутит))

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      Рейтинг: +11219

      knikos > Nevsky_RU 27 февраля 2021, 21:36

      Победа-победой , но как они играют . Доставляет удовольствие наблюдать за их игрой .

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > knikos 27 февраля 2021, 21:37

      согласен, играют хорошо. Им бы еще нападающего нормального. А лучше двух) пока в команде напов - 0. По этому они реально вдвойне молодцы))

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      Рейтинг: +11219

      knikos > Nevsky_RU 27 февраля 2021, 21:44

      Да , напа искать надо , причём к Заболоту второго , на подборе. Как-никак , Антон хорошо за мячи борется . Я давно уже писал , что Сочи зря не пригласил Деспота . Ну посмотрим , Барсов вылечился , мож , если форму наберёт , снова бомбардирничать начнёт . Если Сочи без толкового забивалы так играет , то что будет с хорошим напом . Федотов класс !

      3
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > knikos 27 февраля 2021, 21:48

      Федотов возможно неплох, но справедливости ради стоит заметить что подбор игроков в имеретинской низменности достойный. По уровню футболистов они примерно такие места и должны занимать, 2-5.
      Всё таки он не со сборной Исландии мир удивляет)

      4
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Nevsky_RU 27 февраля 2021, 22:05

      зенит чемпион сочи второй - я так понял питер рулит да,?????

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > knikos 27 февраля 2021, 22:08

      Пусть займут достойное место в РПЛ а потом посмотрим как они в Европе играют . Наша шарашка не показатель.

      2
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Persona_non_Grata 27 февраля 2021, 23:30

      В ЛЧ это вся Европа видела

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Persona_non_Grata 28 февраля 2021, 00:41

      Это точно уважаемый . наши грёбаные правители заботяться о своих чадах за рубежом а потом поносят на 2 канале всё на свете с.ки .тинские

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > knikos 28 февраля 2021, 00:47

      Посмотри олень как в европе играют !!! ЛООХ!!!

      1
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 27 февраля 2021, 21:26

      Ребята ну красавцы)))) Сочииииии что вы творите!!!! Где эти не доэксперты которые желали этой команде сгинуть... с Победой!!!!! Рад за наш город

      9
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      Рейтинг: +11219

      knikos > sobaka120982 27 февраля 2021, 21:35

      Когда Динамо переехало в Сочи и переименовалось , я был рад , что на юге России появится хорошая команда . И вот , в этом сезоне Сочи реально претендент на медали и Еврокубки . Поздравляю !

      2
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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > knikos 27 февраля 2021, 21:42

      Спасибо, мечта услышать гимн Европы на Фиште!

      5
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > sobaka120982 27 февраля 2021, 22:34

      В квалификации выступит скорее всего сочи там не будет гимна ЛЕ. До груповой сдадии я думаю этот клуб не дойдёт

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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 27 февраля 2021, 21:23

      Кто кого опередил, будем смотреть по окончании тура, видимо впихнуть в заголовок Спартак святое дело

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