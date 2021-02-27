РПЛ. «Сочи» разгромил «Арсенал» и опередил в таблице «Спартак»

«Сочи» крупно обыграл на своем поле «Арсенал». Все голы забили разные футболисты. Победный мяч на счету Антона Заболотного.

Сочинцы поднялись на третье место в таблице, опередив «Спартак».

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Сочи – Арсенал (Тула) – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Заболотный, 51; 2:0 – Терехов, 53; 3:0 – Жоаозиньо, 58; 4:0 – Юсупов, 67.

«Сочи»: Джанаев, Маргасов (Новосельцев, 65), Миладинович, Мевля, Терехов, Цаллагов, Нобоа (Барсов, 82), Заика, Жоаозиньо (Руденко, 78), Юсупов (Пруцев, 78), Заболотный (Дуганджич, 78).

«Арсенал»: Нигматуллин, Бауэр, Бурлак, Григалава, Довбня (Ткачев, 59), К. Кангва (Джорджевич, 71), Чаушич (Пантелеев, 69), Ломовицкий, Панченко (Коновалов, 59), Э. Кангва (Горбатенко, 46), Луценко.

Предупреждения: Заика, 81 – Довбня, 41; Григалава, 68; Ткачев, 86.

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