El Espanol: Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос договорился с клубом о новом контракте. Он будет рассчитан до 2023 года.

Зарплата Рамоса уменьшится на десять процентов: если раньше он получал в год 12 миллионов евро, то теперь будет зарабатывать 10,8 миллиона. Нынешний контракт истекает летом.