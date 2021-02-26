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    El Espanol: Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

    Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос договорился с клубом о новом контракте. Он будет рассчитан до 2023 года.

    Зарплата Рамоса уменьшится на десять процентов: если раньше он получал в год 12 миллионов евро, то теперь будет зарабатывать 10,8 миллиона. Нынешний контракт истекает летом.

    • Рамос играет в Мадриде с 2005 года.
    • В текущем сезоне Примеры Рамос поучаствовал в 14 матчах, забил 2 гола.
    • Интерес к Рамосу проявлял «ПСЖ».

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    Источник: El Espanol

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    26.02.2021 23:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10440

      DeStar 50 минут назад

      наконец-то,. хорошо!

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