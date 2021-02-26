El Espanol: Рамос продлит контракт с «Реалом» до 2023 года

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос договорился с клубом о новом контракте. Он будет рассчитан до 2023 года.
Зарплата Рамоса уменьшится на десять процентов: если раньше он получал в год 12 миллионов евро, то теперь будет зарабатывать 10,8 миллиона. Нынешний контракт истекает летом.
- Рамос играет в Мадриде с 2005 года.
- В текущем сезоне Примеры Рамос поучаствовал в 14 матчах, забил 2 гола.
- Интерес к Рамосу проявлял «ПСЖ».
Источник: El Espanol
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