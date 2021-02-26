РПЛ. «Ротор» добился волевой победы над «Тамбовом»

В первом матче РПЛ в 2021 году «Ротор» оказался сильнее «Тамбова». У номинальных хозяев единственный мяч забил Артем Архипов, это его дебютная встреча в чемпионате России.

«Тамбов» продолжает идти в таблице последним. «Ротор» занимает место в зоне переходных встреч.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Тамбов – Ротор (Волгоград) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Архипов, 41; 1:1 – Гигашвили, 54 (в свои ворота); 1:2 – Понсе, 58; 1:3 – Кипиани, 71.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов (Алиев, 18), Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов (Чабанов, 69), Кабахидзе (Аванесян, 59), Карапузов, Архипов (Терехов, 69), Минаев (Климов, 59).

«Ротор»: Чондрич, Шомко, Щeткин (Муллин, 46), Байрыев, Кожемякин, Алейник (Жигулев, 46), Песегов, Макаров, Серченков (Кипиани, 46), Давиташвили, Понсе (Маевский, 85).

Предупреждения: Аванесян, 90+2 – Байрыев, 9; Жигулев, 56.

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