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    РПЛ. «Ротор» добился волевой победы над «Тамбовом»

    В первом матче РПЛ в 2021 году «Ротор» оказался сильнее «Тамбова». У номинальных хозяев единственный мяч забил Артем Архипов, это его дебютная встреча в чемпионате России.

    «Тамбов» продолжает идти в таблице последним. «Ротор» занимает место в зоне переходных встреч.

    Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

    Тамбов – Ротор (Волгоград) – 1:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Архипов, 41; 1:1 – Гигашвили, 54 (в свои ворота); 1:2 – Понсе, 58; 1:3 – Кипиани, 71.

    «Тамбов»: Рыжиков, Денисов (Алиев, 18), Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов (Чабанов, 69), Кабахидзе (Аванесян, 59), Карапузов, Архипов (Терехов, 69), Минаев (Климов, 59).

    «Ротор»: Чондрич, Шомко, Щeткин (Муллин, 46), Байрыев, Кожемякин, Алейник (Жигулев, 46), Песегов, Макаров, Серченков (Кипиани, 46), Давиташвили, Понсе (Маевский, 85).

    Предупреждения: Аванесян, 90+2 – Байрыев, 9; Жигулев, 56.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13527

      alarm 5 минут назад

      ротор ещё надерёт позорных хряков, как раньше)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14163

      derrik2000 13 минут назад

      Посмотрел...
      У меня сложилось впечатление, что только 3-4 полевых игрока "Тамбова" да ещё Рыжиков, что называется, "без дураков" сегодня отыграли.
      Интересно, с какими эмоциями сейчас вспоминает Сергей Рыжиков тот момент, когда ему предложили перейти в Спартак и зарплату давали очень хорошую?
      Сначала на вопросы о переходе в стан К-Б говорил, что думает, что, дескать, думает: мол, сын скоро школу заканчивает и ему с женой хотелось бы, чтобы сынуля жил и учился в Москве, но потом что-то пошло не так, и он отказался... (((
      А, ведь, даже сейчас, в свои 40 лет, он очень даже прилично смотрится в воротах.

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