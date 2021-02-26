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РПЛ. «Ротор» добился волевой победы над «Тамбовом»

26 февраля 2021, 20:54
15

В первом матче РПЛ в 2021 году «Ротор» оказался сильнее «Тамбова». У номинальных хозяев единственный мяч забил Артем Архипов, это его дебютная встреча в чемпионате России.

«Тамбов» продолжает идти в таблице последним. «Ротор» занимает место в зоне переходных встреч.

Чемпионат России. РПЛ. 20-й тур

Тамбов – Ротор (Волгоград) – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Архипов, 41; 1:1 – Гигашвили, 54 (в свои ворота); 1:2 – Понсе, 58; 1:3 – Кипиани, 71.

«Тамбов»: Рыжиков, Денисов (Алиев, 18), Васиев, Шахов, Гигашвили, Бавин, Дроздов (Чабанов, 69), Кабахидзе (Аванесян, 59), Карапузов, Архипов (Терехов, 69), Минаев (Климов, 59).

«Ротор»: Чондрич, Шомко, Щeткин (Муллин, 46), Байрыев, Кожемякин, Алейник (Жигулев, 46), Песегов, Макаров, Серченков (Кипиани, 46), Давиташвили, Понсе (Маевский, 85).

Предупреждения: Аванесян, 90+2 – Байрыев, 9; Жигулев, 56.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тамбов Ротор
Комментарии (15)
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derrik2000
1614362513
Посмотрел... У меня сложилось впечатление, что только 3-4 полевых игрока "Тамбова" да ещё Рыжиков, что называется, "без дураков" сегодня отыграли. Интересно, с какими эмоциями сейчас вспоминает Сергей Рыжиков тот момент, когда ему предложили перейти в Спартак и зарплату давали очень хорошую? Сначала на вопросы о переходе в стан К-Б говорил, что думает, что, дескать, думает: мол, сын скоро школу заканчивает и ему с женой хотелось бы, чтобы сынуля жил и учился в Москве, но потом что-то пошло не так, и он отказался... ((( А, ведь, даже сейчас, в свои 40 лет, он очень даже прилично смотрится в воротах.
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Черкизовский Кот
1614364323
"О, не пинайте дохлую собаку. Она не может вас уже укусить." ДДТ
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zigbert
1614364805
Начало игры было за Тамбовом. Конечно игроки не успели сыграться за такой короткий срок. Особенно это отразилось на действиях обороны.
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амани
1614365555
Ротор еще лучше заиграет. Хацкевич умеет ставить игру . в киевском Динамо. он это доказал....
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Вомбат
1614366958
Да уж, волевая победа. Чтобы обыграть такую команду никакой воли не надо. Если защитник мягкий пас вдоль ворот вовсе не судорожно, а медленно, аккуратно заправляет в ворота, это наводит на определенные мысли. Тем более, этот Гигашвили крайне ненатурально изобразил огорчение. Интересно, он лично сдал игру или от имени команды? Думаю, последнее. Уж очень мало платят в Тамбове. Как гордо сказал Первушин: -- Сейчас у нас ни один игрок не получает больше 50 тысяч рублей в месяц. Так что готовьте гроши, соперники Тамбова. А ты, РФС, готовься заминать скандалы по поводу договорных матчей.
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Бриг
1614367010
Мордовия-арена. Почему никто не обсуждает этот идиотизм - для чего построен этот стадион? Чтобы никому не нужный тамбов там играл припустых! трибунах с таким же никому не нужным Ротором? Который тоже на супер-стадионе дорогущем играет. А ведь это точно НАШИ деньги, которые вместо зарплаты учителям идут на это фуфло. И на эти клубы и на эти стадионы. Позорище называется НАШ ФУТБОЛ.
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GoLenaStop
1614367447
Спасибо, командам! Ротор! Давай, уже взаимодействуй нормально со своим статором! Удачи.
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evgevg13
1614394771
и нифига надо было продолжать эту агонию?
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