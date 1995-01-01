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    17-летний полузащитник «Баварии» Мусиала решил играть за Германию, а не за Англию

    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала намерен выступать за сборную Германии, а не Англии.

    17-летний футболист имеет двойное гражданство. Он родился в Германии, а в 7 лет вместе с семьей переехал в Англию.

    «Прислушался к внутреннему чувству, говорившему мне, что играть за Германию – правильное решение. Я родился в этой стране. Но это решение все равно было непростым», – сказал футболист в интервью The Athletic.

    • Мусиала выступает сборную Англии U-21.
    • Мусиала находится в системе «Баварии» с 2019 года.

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    Источник: Bulinews

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