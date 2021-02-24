17-летний полузащитник «Баварии» Мусиала решил играть за Германию, а не за Англию

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала намерен выступать за сборную Германии, а не Англии.

17-летний футболист имеет двойное гражданство. Он родился в Германии, а в 7 лет вместе с семьей переехал в Англию.

«Прислушался к внутреннему чувству, говорившему мне, что играть за Германию – правильное решение. Я родился в этой стране. Но это решение все равно было непростым», – сказал футболист в интервью The Athletic.

Мусиала выступает сборную Англии U-21.

Мусиала находится в системе «Баварии» с 2019 года.

Полузащитник «Баварии» Мусиала – самый молодой англичанин, забивавший в Лиге чемпионов