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  • Daily Star: Холанд сообщил клубам АПЛ, что хочет за пять лет заработать 90 миллионов

Daily Star: Холанд сообщил клубам АПЛ, что хочет за пять лет заработать 90 миллионов

21 февраля 2021, 08:10
9

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд обозначил потенциальным своим покупателям желаемый уровень зарплаты. В неделю норвежец хочет получать 350 тысяч евро, он рассчитывает подписать контракт на пять лет (с общей стоимость не менее 90 миллионов евро).

Эта информация отправлена в «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Также не исключено, что такой контракт будет подписан с «Боруссией».

  • Холанд провел 26 матчей в сезоне, забил 29 голов, сделал 7 результативных пасов.
  • Он лидирует в списке бомбардиров Лиги чемпионов.
  • Агент Холанда – Мино Райола.

Источник: Daily Star
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Боруссия Д Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Холанд Эрлинг
Комментарии (9)
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Maxi_7
1613884703
Где-то в теплой части земного шара смеется один человек невысокого роста...)
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Юрэс
1613889806
Футбалёры А....... ЛИ!!!!!!!!!!!!!!! ПРОСТО А...... ЛИ
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Юрэс
1613889985
Это стаФфки на спорт РУЛЯТ
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Maga Ingush
1613899825
16 млн евро в год получается. Не мало однако
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portero
1613901658
Отправил посыл с ценником, просьба малыми суммами не беспокоить .
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evgevg13
1613910077
А морда не треснет? Иди в море рыбу ловить и требуй у капитана такой зарплаты. Смотришь- и рыбкам будет, что кушать...
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zigbert
1613934734
Главное предложить а там уж пусть решают сами. Не отпугнет ли это пусть и богатые клубы?
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serglider
1613958340
А почему бы и нет? Месси через пару лет вообще по полю пешком ходить будет, Рональду то же не молодеет... Боссам топ-клубов по любому нужны молодые, талантливые и перспективные игроки! Чем Холанд хуже этих двоих?
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