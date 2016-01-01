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    Daily Star: Холанд сообщил клубам АПЛ, что хочет за пять лет заработать 90 миллионов

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд обозначил потенциальным своим покупателям желаемый уровень зарплаты. В неделю норвежец хочет получать 350 тысяч евро, он рассчитывает подписать контракт на пять лет (с общей стоимость не менее 90 миллионов евро).

    Эта информация отправлена в «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Также не исключено, что такой контракт будет подписан с «Боруссией».

    • Холанд провел 26 матчей в сезоне, забил 29 голов, сделал 7 результативных пасов.
    • Он лидирует в списке бомбардиров Лиги чемпионов.
    • Агент Холанда – Мино Райола.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Daily Star

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +729

      Юрэс 12 минут назад

      Это стаФфки на спорт РУЛЯТ

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      Рейтинг: +729

      Юрэс 15 минут назад

      Футбалёры А....... ЛИ!!!!!!!!!!!!!!! ПРОСТО А...... ЛИ

      0
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      Рейтинг: +959

      Maxi_7 1 час назад

      Где-то в теплой части земного шара смеется один человек невысокого роста...)

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