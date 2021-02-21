Daily Star: Холанд сообщил клубам АПЛ, что хочет за пять лет заработать 90 миллионов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд обозначил потенциальным своим покупателям желаемый уровень зарплаты. В неделю норвежец хочет получать 350 тысяч евро, он рассчитывает подписать контракт на пять лет (с общей стоимость не менее 90 миллионов евро).

Эта информация отправлена в «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси». Также не исключено, что такой контракт будет подписан с «Боруссией».