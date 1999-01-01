Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?

    Семак: «Крапухин был единственным вариантом, чтобы добавить в остроте в игре с «Арсеналом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 1/8 финала Кубка России против «Арсенала» (1:2). Зенитовцы забили первыми, но уступили.

    «Александр Ерохин вышел на позицию Андрея Мостового – левого полузащитника, Станислав Крапухин – на позицию второго форварда. Ерохин всего несколько тренировок провeл, он сейчас не готов играть больше 15–20 минут.

    Крапухин, наверное, был единственным вариантом для того, чтобы освежить атаку, добавить в движении и остроте. Для него это первая игра в таком режиме, и спрашивать с него, конечно, никто не будет», – сказал Семак.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
    • 27 февраля в 20-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Ростов».
    • «Арсенал», который выбил «Зенит», идет в РПЛ 14-м.

    Петржела: «Ждем чемпионство «Зенита», оно никуда не денется»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:06
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4233

      polt 5 минут назад

      Перерыв закончен, сборы провели, но ничего не изменилось-малахольный тренер и малахольная игра от Зенита остались.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9839

      paracetamol 19 минут назад

      То-то и оно. Зюба опять стоял как пень, а напа настоящего не было!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7738

      alp 41 минуту назад

      Зенит даже в отсутствии ключевых игроков выглядел лучше арсенала.. не забываем, что вторым номером играть всегда проще.. правда, и желания выигрывать у зенита было не видно. и, оздоева, пожалуйста, ну куда нибудь. может в спартак?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20136

      DOCTOR PENALTY 59 минут назад

      Да, господин Семак, тяжело в Зените.((( В Тамбове вон попроще.)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1585

      Nevsky_RU 1 час назад

      Спрашивать надо не с Крапухина, а с Семака. Команда мёртвая была. 1-2 еще не самый плохой результат по такой игре. Какие на этот раз всемогущие силы и обстоятельства по мнению Сергея помешали его команда?))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82845
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru