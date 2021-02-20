Семак: «Крапухин был единственным вариантом, чтобы добавить в остроте в игре с «Арсеналом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 1/8 финала Кубка России против «Арсенала» (1:2). Зенитовцы забили первыми, но уступили.

«Александр Ерохин вышел на позицию Андрея Мостового – левого полузащитника, Станислав Крапухин – на позицию второго форварда. Ерохин всего несколько тренировок провeл, он сейчас не готов играть больше 15–20 минут.

Крапухин, наверное, был единственным вариантом для того, чтобы освежить атаку, добавить в движении и остроте. Для него это первая игра в таком режиме, и спрашивать с него, конечно, никто не будет», – сказал Семак.

«Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.

27 февраля в 20-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Ростов».

«Арсенал», который выбил «Зенит», идет в РПЛ 14-м.

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