Семак: «Крапухин был единственным вариантом, чтобы добавить в остроте в игре с «Арсеналом»

Перерыв закончен, сборы провели, но ничего не изменилось-малахольный тренер и малахольная игра от Зенита остались.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подытожил матч 1/8 финала Кубка России против «Арсенала» (1:2). Зенитовцы забили первыми, но уступили.
«Александр Ерохин вышел на позицию Андрея Мостового – левого полузащитника, Станислав Крапухин – на позицию второго форварда. Ерохин всего несколько тренировок провeл, он сейчас не готов играть больше 15–20 минут.
Крапухин, наверное, был единственным вариантом для того, чтобы освежить атаку, добавить в движении и остроте. Для него это первая игра в таком режиме, и спрашивать с него, конечно, никто не будет», – сказал Семак.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 4-очковым отрывом.
- 27 февраля в 20-м туре чемпионата России «Зенит» примет «Ростов».
- «Арсенал», который выбил «Зенит», идет в РПЛ 14-м.
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