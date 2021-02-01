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    «Боруссия» готова продать Санчо и хочет сохранить Холанда

    Дортмундская «Боруссия» открыта для предложений по трансферу вингера Джейдона Санчо ближайшим летом.

    По информации Sport1, немецкий клуб готов отпустить 20-летнего футболиста за 100 миллионов евро. В прошлом году им интересовался «Манчестер Юнайтед».

    Продавать нападающего Эрлинга Холанда «Боруссия» не планирует. Однако норвежец может сам захотеть уйти, если команда не попадет в Лигу чемпионов.

    • Санчо в текущем сезоне провел 28 игр, забил 9 мячей и сделал 14 ассистов.
    • Холанд отличился 25 голами и 7 результативными передачами в 24 матчах.

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    Источник: Sport1

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