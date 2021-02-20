«Боруссия» готова продать Санчо и хочет сохранить Холанда

Дортмундская «Боруссия» открыта для предложений по трансферу вингера Джейдона Санчо ближайшим летом.

По информации Sport1, немецкий клуб готов отпустить 20-летнего футболиста за 100 миллионов евро. В прошлом году им интересовался «Манчестер Юнайтед».

Продавать нападающего Эрлинга Холанда «Боруссия» не планирует. Однако норвежец может сам захотеть уйти, если команда не попадет в Лигу чемпионов.