«Боруссия» готова продать Санчо и хочет сохранить Холанда

Дортмундская «Боруссия» открыта для предложений по трансферу вингера Джейдона Санчо ближайшим летом.
По информации Sport1, немецкий клуб готов отпустить 20-летнего футболиста за 100 миллионов евро. В прошлом году им интересовался «Манчестер Юнайтед».
Продавать нападающего Эрлинга Холанда «Боруссия» не планирует. Однако норвежец может сам захотеть уйти, если команда не попадет в Лигу чемпионов.
- Санчо в текущем сезоне провел 28 игр, забил 9 мячей и сделал 14 ассистов.
- Холанд отличился 25 голами и 7 результативными передачами в 24 матчах.
Источник: Sport1