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    Судьи РПЛ зарабатывают за один матч 115 тысяч рублей

    Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату арбитров РПЛ. Помимо ежемесячного обеспечения, они получают деньги за каждый отработанный матч.

    «Вероятно, судьям поднимут зарплаты, гонорары. Если арбитр в качестве главного отсудил три матча РПЛ подряд с хорошей оценкой (не ниже 8,3), то ему дают мотивационную выплату 100 тысяч рублей. Если он отсудил десять таких матчей по ходу сезона, то дают 3 миллиона рублей.

    Гонорар за судейство одного матча составляет 115 тысяч рублей. Ежемесячное вознаграждение – 30 тысяч рублей», – сообщил инсайдер.

    • Арбитры готовились к возобновлению сезона в Сочи.
    • Известны судьи на 1/8 финала Кубка России.
    • Сезон РПЛ возобновится на следующей неделе.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 14:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13445

      alarm 54 минуты назад

      за один матч с участием спартака они получают такую же сумму - но в евро.

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