Судьи РПЛ зарабатывают за один матч 115 тысяч рублей

Бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров раскрыл зарплату арбитров РПЛ. Помимо ежемесячного обеспечения, они получают деньги за каждый отработанный матч.

«Вероятно, судьям поднимут зарплаты, гонорары. Если арбитр в качестве главного отсудил три матча РПЛ подряд с хорошей оценкой (не ниже 8,3), то ему дают мотивационную выплату 100 тысяч рублей. Если он отсудил десять таких матчей по ходу сезона, то дают 3 миллиона рублей.

Гонорар за судейство одного матча составляет 115 тысяч рублей. Ежемесячное вознаграждение – 30 тысяч рублей», – сообщил инсайдер.