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Левников – главный судья матча «Динамо» – «Спартак»

17 февраля 2021, 21:39
6

РФС назначил арбитров на матчи 1/8 финала Кубка России. Встречу в Москве между «Динамо» и «Спартаком» рассудит петербуржец Кирилл Левников.

«Зенит» – «Арсенал»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Французов.

ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Локомотив» – «Тамбов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Владимир Енютин.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Ширяев; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Тарас Безубяк.

«Уфа» – «Урал»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Алексей Тюмин.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Динамо Спартак ЦСКА СКА-Хабаровск Локомотив Тамбов Краснодар Сочи Ростов Ахмат Уфа Урал Крылья Советов Химки
Комментарии (6)
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vladimir-7
1613589492
Федун уже оплатил работу судьи.
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inzek
1613606522
сайт превратился в *овно из-за ботов питерских
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mamba9090909
1613639641
В 1/4 встретятся ЦСКА - Зенит, Спартак - Локомотив, Краснодар - Уфа, Ростов - Химки.
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NewLife
1613642820
Who is Mr. Kukuyan на Варе будет лежать, хоть и донт кнов английский. А Левников будет ему переводить, что на кнопках написано, ой, забыл, это же Варя подруга Тиночки, там все по-русски (или по-грузински). Как бы то ни было, только на вас надежда, тем более местные помоечные придурки уже зачислили вас в штат Спартака. (без выходного пособия от синита)
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