Левников – главный судья матча «Динамо» – «Спартак»

РФС назначил арбитров на матчи 1/8 финала Кубка России. Встречу в Москве между «Динамо» и «Спартаком» рассудит петербуржец Кирилл Левников.

«Зенит» – «Арсенал»: судья – Станислав Васильев; ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Артем Чистяков; VAR – Владимир Москалев; AVAR – Тихон Калугин; инспектор – Игорь Синер.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Андрей Веретешкин, Рашид Абусуев; резервный судья – Иван Сиденков; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Валентин Мурашов; инспектор – Сергей Французов.

ЦСКА – «СКА-Хабаровск»: судья – Василий Казарцев; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Алексей Матюнин; VAR – Сергей Иванов; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Юрий Чеботарев.

«Локомотив» – «Тамбов»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Жвакин, Роман Милюченко; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Валерий Данченко; инспектор – Владимир Енютин.

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Евгений Кукуляк; ассистенты судьи – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Николай Иванов.

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Ширяев; резервный судья – Ян Бобровский; VAR – Сергей Карасев; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Тарас Безубяк.

«Уфа» – «Урал»: судья – Павел Шадыханов; ассистенты судьи – Арам Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Артем Любимов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Химки» – «Крылья Советов»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Сергей Лапочкин; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Алексей Тюмин.