«Кто не справится с тестами, не допускается до работы. Все очень строго». РФС рассказал о подготовке судей к возобновлению сезона

Судьи РПЛ готовятся к возобновлению сезона в Сочи. О нюансах их работы на сборе рассказала пресс-служба РФС.

«Судьи – на сборе в Сочи. Сегодня арбитры и их помощники прошли сложнейший фитнес-тест.

Сначала были спринты. Два по 30 метров – для ассистентов, два по 40 – для главных судей. Затем – высокоинтенсивный бег с различными интервалами. Работа без остановки 15-17 минут. Кто не справится, не допускается до судейства. Всe очень строго», – сказано в сообщении.