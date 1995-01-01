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    «Кто не справится с тестами, не допускается до работы. Все очень строго». РФС рассказал о подготовке судей к возобновлению сезона

    Судьи РПЛ готовятся к возобновлению сезона в Сочи. О нюансах их работы на сборе рассказала пресс-служба РФС.

    «Судьи – на сборе в Сочи. Сегодня арбитры и их помощники прошли сложнейший фитнес-тест.

    Сначала были спринты. Два по 30 метров – для ассистентов, два по 40 – для главных судей. Затем – высокоинтенсивный бег с различными интервалами. Работа без остановки 15-17 минут. Кто не справится, не допускается до судейства. Всe очень строго», – сказано в сообщении.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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