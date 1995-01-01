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    Экс-агент Абрамов: «Средняя зарплата игроков «Тамбова» была 18 тысяч в месяц»

    Бывший агент Владимир Абрамов рассказал, сколько футболисты «Тамбова» зарабатывали до возникновения кризисной ситуации в клубе. Речь идет о 1,6 миллиона рублей в месяц.

    «В «Тамбове» неплохо платили. Там средняя зарплата игроков была не меньше 18 тысяч евро в месяц. Я знаю футболистов из этого клуба, помогал им советами. Они мне рассказывали», – сообщил Абрамов.

    • Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.
    • 12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров..
    • Согласно календарю, в воскресенье, 21 февраля, «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.

    «Локомотив» и «Урал» на общем собрании РПЛ выступили против сохранения «Тамбова» в лиге до конца сезона

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12211

      Garrincha58 1 минуту назад

      даже депутаты столько не получают, а им то точно завидно наверное

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