Экс-агент Абрамов: «Средняя зарплата игроков «Тамбова» была 18 тысяч в месяц»

Бывший агент Владимир Абрамов рассказал, сколько футболисты «Тамбова» зарабатывали до возникновения кризисной ситуации в клубе. Речь идет о 1,6 миллиона рублей в месяц.
«В «Тамбове» неплохо платили. Там средняя зарплата игроков была не меньше 18 тысяч евро в месяц. Я знаю футболистов из этого клуба, помогал им советами. Они мне рассказывали», – сообщил Абрамов.
- Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.
- 12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров..
- Согласно календарю, в воскресенье, 21 февраля, «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.
«Локомотив» и «Урал» на общем собрании РПЛ выступили против сохранения «Тамбова» в лиге до конца сезона
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»