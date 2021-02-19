Экс-агент Абрамов: «Средняя зарплата игроков «Тамбова» была 18 тысяч в месяц»

Бывший агент Владимир Абрамов рассказал, сколько футболисты «Тамбова» зарабатывали до возникновения кризисной ситуации в клубе. Речь идет о 1,6 миллиона рублей в месяц.

«В «Тамбове» неплохо платили. Там средняя зарплата игроков была не меньше 18 тысяч евро в месяц. Я знаю футболистов из этого клуба, помогал им советами. Они мне рассказывали», – сообщил Абрамов.

Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.

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Согласно календарю, в воскресенье, 21 февраля, «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.

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