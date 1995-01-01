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    «СЭ»: 12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров

    Руководство «Тамбова» договорилось о реструктуризации долгов по зарплате и премиальным с группой футболистов.

    По информации «СЭ», 12 игроков, в основном из числа уже покинувших клуб, пошли на уступки и отозвали соответствующие заявления из Палаты по разрешению споров РФС.

    Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.

    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Сегодня клуб могут лишить лицензии.
    • Согласно календарю, в воскресенье «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +19186

      bset 19 минут назад

      Вот, что называется работа. Договариваться ходить, находить решение проблемы, а не клянчить деньги у губернатора.

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