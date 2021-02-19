«СЭ»: 12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров

Руководство «Тамбова» договорилось о реструктуризации долгов по зарплате и премиальным с группой футболистов.
По информации «СЭ», 12 игроков, в основном из числа уже покинувших клуб, пошли на уступки и отозвали соответствующие заявления из Палаты по разрешению споров РФС.
Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.
- Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- Сегодня клуб могут лишить лицензии.
- Согласно календарю, в воскресенье «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.
Источник: «Спорт-Экспресс»