«СЭ»: 12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров

Руководство «Тамбова» договорилось о реструктуризации долгов по зарплате и премиальным с группой футболистов.

По информации «СЭ», 12 игроков, в основном из числа уже покинувших клуб, пошли на уступки и отозвали соответствующие заявления из Палаты по разрешению споров РФС.

Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.