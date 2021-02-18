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  • Худяков: «Если футболисты временно снимут претензии, «Тамбов» сможет сыграть в Кубке и РПЛ»

Худяков: «Если футболисты временно снимут претензии, «Тамбов» сможет сыграть в Кубке и РПЛ»

18 февраля 2021, 23:41
3

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации с будущим клуба.

«Завтра в 10 утра состоится заседание комиссии РФС. Будет рассматриваться вопрос о лишении лицензии ФК «Тамбов». И такое решение будет принято, если мы не сыграем матч Кубка с «Локомотивом». Тогда будет лишение лицензии и снятие со всех турниров, в том числе и с чемпионата.

Но сейчас ещe есть время, чтобы мы обсудили ситуацию с футболистами, они временно сняли свои претензии к клубу. Тогда нам откроют заявку и мы сможем сыграть матч Кубка и весеннюю часть чемпионата.

Лига перечислит деньги клубу, и чемпионат завершится тем составом участников, которым начинался. С игроками мы сейчас находимся в диалоге. Делается всe для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно.

И самое главное, нужно поблагодарить РФС и РПЛ за то, что эти организации принимают участие в решении проблемы и идут нам навстречу по всем вопросам», – сказал Худяков.

  • Матч «Тамбова» с «Локомотивом» запланирован на воскресенье.
  • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (3)
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Hektor 84
1613688806
Временно снимут, а вы потом их кините по полной!
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Давид59
1613721194
"Временно снять претензии"? Перевожу на русский: поиграть ещё некоторое время бесплатно. Звучит примерно как "сертификат на продукты питания" вместо (блокадные)карточки
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portero
1613729202
У меня всегда вопрос, почему менеджеры свою зарплату за этот период получают, ещё и с премиями... причём это во всех командах такая фигня, кто доводит команду до банкротства, сам себе исправно деньги изымает....
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