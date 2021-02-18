Худяков: «Если футболисты временно снимут претензии, «Тамбов» сможет сыграть в Кубке и РПЛ»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации с будущим клуба.

«Завтра в 10 утра состоится заседание комиссии РФС. Будет рассматриваться вопрос о лишении лицензии ФК «Тамбов». И такое решение будет принято, если мы не сыграем матч Кубка с «Локомотивом». Тогда будет лишение лицензии и снятие со всех турниров, в том числе и с чемпионата.

Но сейчас ещe есть время, чтобы мы обсудили ситуацию с футболистами, они временно сняли свои претензии к клубу. Тогда нам откроют заявку и мы сможем сыграть матч Кубка и весеннюю часть чемпионата.

Лига перечислит деньги клубу, и чемпионат завершится тем составом участников, которым начинался. С игроками мы сейчас находимся в диалоге. Делается всe для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно.

И самое главное, нужно поблагодарить РФС и РПЛ за то, что эти организации принимают участие в решении проблемы и идут нам навстречу по всем вопросам», – сказал Худяков.