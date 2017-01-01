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    Худяков: «Если футболисты временно снимут претензии, «Тамбов» сможет сыграть в Кубке и РПЛ»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал о ситуации с будущим клуба.

    «Завтра в 10 утра состоится заседание комиссии РФС. Будет рассматриваться вопрос о лишении лицензии ФК «Тамбов». И такое решение будет принято, если мы не сыграем матч Кубка с «Локомотивом». Тогда будет лишение лицензии и снятие со всех турниров, в том числе и с чемпионата.

    Но сейчас ещe есть время, чтобы мы обсудили ситуацию с футболистами, они временно сняли свои претензии к клубу. Тогда нам откроют заявку и мы сможем сыграть матч Кубка и весеннюю часть чемпионата.

    Лига перечислит деньги клубу, и чемпионат завершится тем составом участников, которым начинался. С игроками мы сейчас находимся в диалоге. Делается всe для того, чтобы ситуация разрешилась благополучно.

    И самое главное, нужно поблагодарить РФС и РПЛ за то, что эти организации принимают участие в решении проблемы и идут нам навстречу по всем вопросам», – сказал Худяков.

    • Матч «Тамбова» с «Локомотивом» запланирован на воскресенье.
    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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