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    РФС в пятницу рассмотрит ситуацию с «Тамбовом»

    Есть вероятность, что окончательное решение о будущем «Тамбова» будет принято в пятницу, 19 февраля.

    «Завтра состоится заседание комиссии [РФС] по лицензированию [клубов], на которой будет рассмотрена ситуация с ФК «Тамбов», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.
    • По информации «Р-Спорт», клуб решил отказаться от участия в Кубке России.

    В Тамбове намерены создать новый клуб на базе ПФЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +883

      zarsm 21 минуту назад

      Это лишь бы показать что им не все равно))) С высокой колокольни они на Тамбов, смешно, честно) Обсудят они...

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