РФС в пятницу рассмотрит ситуацию с «Тамбовом»

Есть вероятность, что окончательное решение о будущем «Тамбова» будет принято в пятницу, 19 февраля.

«Завтра состоится заседание комиссии [РФС] по лицензированию [клубов], на которой будет рассмотрена ситуация с ФК «Тамбов», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

По информации «Р-Спорт», клуб решил отказаться от участия в Кубке России.

В Тамбове намерены создать новый клуб на базе ПФЛ