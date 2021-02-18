РФС в пятницу рассмотрит ситуацию с «Тамбовом»

Есть вероятность, что окончательное решение о будущем «Тамбова» будет принято в пятницу, 19 февраля.
«Завтра состоится заседание комиссии [РФС] по лицензированию [клубов], на которой будет рассмотрена ситуация с ФК «Тамбов», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
- Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.
- По информации «Р-Спорт», клуб решил отказаться от участия в Кубке России.
В Тамбове намерены создать новый клуб на базе ПФЛ
Источник: «Чемпионат»