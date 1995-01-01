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    В Тамбове намерены создать новый клуб на базе ПФЛ

    Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал о планах создать новый профессиональный клуб в регионе.

    «Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у «Тамбова» и области не существует.

    Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову, что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ.

    У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», – цитирует Белоусова «Спорт-Экспресс».

    • По информации «Р-Спорта», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.
    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2670

      absent32 23 минуты назад

      тамбовский спартак убили, убили за 7 лет этот Тамбов, и следующий "Тамбов" так же угробите. как говорится - не умеешь с.р.а.т.ь не мучай жэпу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7713

      alp 25 минут назад

      а зачем им там ФК? тамбов уже показал, что футбол им там не нужен

      2
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      Рейтинг: +1577

      Алехсбургер. 29 минут назад

      ПФЛи в ж.опу...
      Караул. устал.

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