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В Тамбове намерены создать новый клуб на базе ПФЛ

18 февраля 2021, 16:58
16

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал о планах создать новый профессиональный клуб в регионе.

«Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у «Тамбова» и области не существует.

Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову, что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ.

У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», – цитирует Белоусова «Спорт-Экспресс».

  • По информации «Р-Спорта», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.
  • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
  • Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

«Уже денег нет ни на что». Тренер «Тамбова» Первушин – о ситуации в клубе

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тамбов Россия
Комментарии (16)
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Алехсбургер.
1613656944
ПФЛи в ж.опу... Караул. устал.
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alp
1613657199
а зачем им там ФК? тамбов уже показал, что футбол им там не нужен
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absent32
1613657297
тамбовский спартак убили, убили за 7 лет этот Тамбов, и следующий "Тамбов" так же угробите. как говорится - не умеешь с.р.а.т.ь не мучай жэпу
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portero
1613661343
Теперь новые люди будут осваивать денюжки, если Тамбов выйдет в РПЛ... Этот умер....
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Aston
1613662627
2 старых убили,убьете и новый
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Боцман59rus
1613663105
Попробуйте чемпионат по спортивному ориентированию проводить, места у вас много, лесов тоже, бегайте на здоровье, а в летне- осенний период бонусом грибы и ягоды
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slavа0508
1613663997
Обычно явление,разорился или наворовался,,,банкротство,,,новая фирма и вперёд за новым баблом,,,
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Ганнибал Лектор
1613666511
Как говорил герой А.Папанова в известном фильме: "С жульём, допустим, надо бороться!"
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zigbert
1613670532
Новый профессиональный клуб. Это здорово когда когда найдутся деньги, которые придется осваивать.
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Hektor 84
1613713443
У губернатора спросили? Нужен ему этот кривоногий автобусный футбол? Сейчас признают Тамбов банкротом, спишутся долги. И под новую заставку наберут долгов и кредитов. И будут дальше сосать львиную долю бюджетного бабла региона.
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