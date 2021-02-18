В Тамбове намерены создать новый клуб на базе ПФЛ

Начальник управления по физической культуре и спорту Тамбовской области Михаил Белоусов рассказал о планах создать новый профессиональный клуб в регионе.

«Ситуация с клубом, конечно, ненормальная. На сегодняшний день совместной стратегии у «Тамбова» и области не существует.

Профессиональная команда в Тамбове будет, но никакого отношения к тому «Тамбову, что есть сейчас, новый клуб иметь не будет. Мы рассчитываем, что это будет команда в ПФЛ.

У нас мощная академия футбола, и мы хотим сделать команду на базе своих собственных игроков», – цитирует Белоусова «Спорт-Экспресс».

По информации «Р-Спорта», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.

Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

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