«Локомотив» и «Урал» на общем собрании РПЛ выступили против сохранения «Тамбова» в лиге до конца сезона

Два клуба РПЛ против того, чтобы «Тамбов» доигрывал сезон. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.
«Были прения, давать ли «Тамбову» 51 миллион рублей, [подлежащие выплате только в конце сезона]. На общем собрании РПЛ два человека выступили против спасения «Тамбова». Это президент «Урала» Григорий Иванов и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.
При этом Леонченко говорили: до «Локомотива» вы были во главе профсоюза футболистов. Если сейчас «Тамбов» сдохнет, то его игроки ничего не получат [по долгам]» – сказал Егоров.
- Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.
- 12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров..
- Согласно календарю, в воскресенье, 21 февраля, «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.
Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»