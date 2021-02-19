«Локомотив» и «Урал» на общем собрании РПЛ выступили против сохранения «Тамбова» в лиге до конца сезона

Два клуба РПЛ против того, чтобы «Тамбов» доигрывал сезон. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

«Были прения, давать ли «Тамбову» 51 миллион рублей, [подлежащие выплате только в конце сезона]. На общем собрании РПЛ два человека выступили против спасения «Тамбова». Это президент «Урала» Григорий Иванов и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

При этом Леонченко говорили: до «Локомотива» вы были во главе профсоюза футболистов. Если сейчас «Тамбов» сдохнет, то его игроки ничего не получат [по долгам]» – сказал Егоров.