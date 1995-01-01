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    «Локомотив» и «Урал» на общем собрании РПЛ выступили против сохранения «Тамбова» в лиге до конца сезона

    Два клуба РПЛ против того, чтобы «Тамбов» доигрывал сезон. Об этом сообщил бывший журналист «Советского спорта» и «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров.

    «Были прения, давать ли «Тамбову» 51 миллион рублей, [подлежащие выплате только в конце сезона]. На общем собрании РПЛ два человека выступили против спасения «Тамбова». Это президент «Урала» Григорий Иванов и генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко.

    При этом Леонченко говорили: до «Локомотива» вы были во главе профсоюза футболистов. Если сейчас «Тамбов» сдохнет, то его игроки ничего не получат [по долгам]» – сказал Егоров.

    • Общая сумма задолженностей «Тамбова» на сегодняшний день составляет порядка 550 миллионов рублей.
    • 12 футболистов отозвали заявления против «Тамбова» из Палаты по разрешению споров..
    • Согласно календарю, в воскресенье, 21 февраля, «Тамбов» должен сыграть с «Локомотивом» в Кубке России.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7566

      NewLife 30 минут назад

      Решая такие вопросы и жалея обанкротившийся Тамбов, надо не забывать, что в России постоянно растущее неприличное для великой страны число граждан, живущих за чертой бедности. Если за счет этих граждан щедрый на чужое бабло рфс подарит тамбову большие деньги, кому от этого будет лучше - только нескольким кривоногим и спортивным бюрократам.

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