Фернандеш, Бэйл, Даббур и Петкович номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матче 1/16 финала Лиги Европы.
На награду претендуют хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш, полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур и нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович.
- Фернандеш оформил дубль в ворота «Реала Сосьедада» (4:0).
- Бэйл забил гол и отдал ассист в матче с «Вольфсбергом» (4:1).
- Даббур забил два мяча и отдал голевую передачу в игре с «Мольде» (3:3).
- Петкович оформил дубль в матче с «Краснодаром» (3:2).
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Источник: твиттер УЕФА