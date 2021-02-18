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    Фернандеш, Бэйл, Даббур и Петкович номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

    УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матче 1/16 финала Лиги Европы.

    На награду претендуют хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш, полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур и нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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