Фернандеш, Бэйл, Даббур и Петкович номинированы на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока по итогам первых матче 1/16 финала Лиги Европы.

На награду претендуют хавбек «МЮ» Бруну Фернандеш, полузащитник «Тоттенхэма» Гарет Бэйл, форвард «Хоффенхайма» Мунас Даббур и нападающий загребского «Динамо» Бруно Петкович.

Кто был лучшим на этой неделе?Бруно ПетковичГарет БейлМунас ДаббурБруну Фернандеш@hankookreifen | #ЛигаЕвропы